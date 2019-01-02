''Выжила одна Софийка'': подробности смертельного ДТП с семьей под Николаевом

Восьмилетняя Софийка Ясинская – единственная, кто выжил в легковом автомобиле Opel, который попал в ДТП под Николаевом 1 января. Помимо девочки, в машине находились четверо взрослых и трое детей.

На сегодняшний день София находится в одной из больниц Николаевщины, и врачи делают все возможное, чтобы ее спасти. OBOZREVATEL публикует подробности жуткой трагедии.

Ранее "лихачил"?

Камера наружного наблюдения, установленная на трассе возле поселка Казанка, зафиксировала, как по встречной полосе пронеслась легковушка Mazda. В следующее мгновение автомобиль лоб в лоб столкнулся с другим авто. В результате – восемь погибших и двое пострадавших.

В ДТП погибли Юлия и Руслан Мельниковы с сыном Никитой

Как узнал OBOZREVATEL, за рулем Mazda находился 40-летний Игорь М. – владелец фермерского хозяйства в поселке Казанка. Также в салоне была жена Игоря – Марина. Женщина получила тяжелые травмы и находится в больнице.

Ориентировочная схема ДТП

Все, что осталось от одного из авто

Местные жители утверждают, что в момент аварии Игорь будто бы находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако в полиции эту информацию нам не подтвердили, сославшись на необходимость проведения всех экспертиз. Также в полиции не уточнили, с какой скоростью ехал водитель Mazda. По данным СМИ, спидометр на легковушке остановился на отметке в 200 км/час.

Игорь с женой Мариной и сыном

Жители поселка рассказали OBOZREVATEL, что водитель Mazda не первый раз попадал в аварию.

"Тогда его жена также пострадала",– говорят люди.

В пресс-службе ГУНП Николаевской области нашим журналистам сообщили, что у них нет информации о том, что водитель Mazda ранее совершал ДТП.

ДТП произошло в Николаевской области

Очевидцы аварии утверждают, что дорожное покрытие на трассе возле поселка не было скользким. "Проезжала мимо, дорога там нормальная, ровная и сухая", – написала в Facebook Анастасия Евтушенко.

На сегодняшний день полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения). Все обстоятельства трагедии установит следствие.

Добавим, что у Игоря и Марины остались двое маленьких детей: Диана и Максим.

Видео момента ДТП на Николаевщине

Ехали к родственникам

OBOZREVATEL поговорил с родственниками погибших в Opel. По их словам, в салоне находились восемь человек: Валерий и Татьяна Ясинские, их 33-летняя дочь Юлия Мельникова с 39-летним мужем Русланом (водитель авто), 7-месячной дочерью Элиной и 13-летним сыном Никитой. Также в авто был племянник Юлии Максим Ясинский и 8-летняя Софийка Ясинская. Все пассажиры, кроме Софийки, погибли.

"Семья ехала погостить к маме Руслана… Не могу осознать, что их больше нет", – рассказала нам родственница погибших.

Выжившей девочке предстоит не одна операция. Для желающих помочь ребенку - номер карточки:

5168 7573 7148 7879 (Ольга Владиславовна Ясинская - мама девочки).