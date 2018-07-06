Зайцеву заметили гуляющей по Харькову: выяснилось, в чем дело

Обвиняемую в смертельном ДТП в Харькове Елену Зайцеву, которую заметили на улице без наручников, возили на осмотр в больницу.

Об этом OBOZREVATEL рассказала адвокат родственников погибших в аварии Лариса Матвеева. По ее словам, осмотр произошел с разрешения прокуратуры.

"В перерыве судебного заседания адвокат Зайцевой Козырь дала пояснения, что Зайцева проходит обследования в связи с усилившимися головными болями (вроде как последствия аварии 2007 года). Козырь обращалась в мае в суд с ходатайством о разрешении на вывоз Зайцевой на обследование. Что за женщины рядом на фото - не знаю. Что касается наручников, то их надевают по усмотрению конвоира", - рассказала Матвеева.

Как ссобщал OBOZREVATEL, 18 октября прошлого года в Харькове около 20:45 на улице Сумской произошла страшная авария - внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто.Очевидцы рассказали, что Lexus ехавший по улице, врезался в Volkswagen, который как раз заезжал на перекресток. Внедорожник отбросило и он влетел в толпу людей на тротуаре. За рулем Lexus находилась Олена Зайцева, а Volkswagen вел Геннадий Дронов.