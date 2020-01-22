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22 января • обновлено в 11:54
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Выстрелил 12 раз! Появилось видео покушения на владельца ресторана в Запорожье

1.8т
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В сети появилось видео покушения на жизнь владельца ресторана "Венеция" в Запорожье Михаила Гирю.

Так, кадры показали в Telegram-канале "Это Запорожье". Отмечается, что клиент, с которым накануне поскандалил хозяин заведения, сделал 12 выстрелов из ружья.

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Клиент выстрелил у владельца ресторана 12 раз

Клиент выстрелил у владельца ресторана 12 раз

Скриншот с видео

Кроме владельца ресторана, в ногу был ранен его родственник. Стрелку грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного. Сейчас его разыскивает полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье произошла страшная трагедия. Пятеро детей из одной семьи в момент стали сиротами. Все из-за отца-алкоголика, а также матери, которая порезала младшего сына ножом.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Украина Запорожье
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