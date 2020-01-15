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15 января • обновлено в 15:23
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"Как избавляли ловеласа от болта?" Появилось новое видео операции на пенисе в Запорожье

2.3т
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В сети опубликовали новое видео медицинской операции, в ходе которой мужчине из Запорожья снимали гайку с полового органа.

Запись выложили в Телеграм-канале "Это Запорожье" (чтобы посмотреть видео можно, доскролльте до конца страницы).

"Слабонервным не смотреть! Как спасатели Кобры избавляли городского ловеласа от болта верности", – говорится в сообщении.

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На опубликованных кадрах показано, как спасатели с помощью болгарки распиливали гайку на пенисе. Чтобы избежать ожогов спасатели поливали водой место распила.

Операция по удалению гайки

Операция по удалению гайки

Скриншот

Операция по удалению гайки

Операция по удалению гайки

Скриншот

Напомним, что скандальный случай произошел в городской клинической больнице №5 Запорожья. Мужчина пришел к врачам, чтобы спасать свой половой орган. Спасатели и медики снимали гайку так же, как снимают кольцо с опухшего пальца.

Как сообщал OBOZREVATEL, о данной пикантной ситуации в комментарии OBOZREVATEL рассказал заместитель начальника коммунальной спасательной службы "Кобра" Эдуард Нехорошев.

Также в сети появилось видео операции, в ходе которой спасатели и медики смогли снять жителю Запорожья гайку с полового орган.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Запорожье
Тег
курьез
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Хо Хол
Хо Хол
Когда xoxлу делать нечего - он гайки на xyй натягивает.
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2
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Ну не д.б.л? Когда коту делать нечего, он яйца лижет. Пошел бы хоть поработал, или бы уже в оос. Хоть погиб бы как герой. А так только повеситься после такого.
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Уже 100500-я статья про эту гайку на пэнисе. Пипец новость
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