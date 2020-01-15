"Как избавляли ловеласа от болта?" Появилось новое видео операции на пенисе в Запорожье

В сети опубликовали новое видео медицинской операции, в ходе которой мужчине из Запорожья снимали гайку с полового органа.

Запись выложили в Телеграм-канале "Это Запорожье" (чтобы посмотреть видео можно, доскролльте до конца страницы).

"Слабонервным не смотреть! Как спасатели Кобры избавляли городского ловеласа от болта верности", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах показано, как спасатели с помощью болгарки распиливали гайку на пенисе. Чтобы избежать ожогов спасатели поливали водой место распила.

Операция по удалению гайки Скриншот

Операция по удалению гайки Скриншот

Напомним, что скандальный случай произошел в городской клинической больнице №5 Запорожья. Мужчина пришел к врачам, чтобы спасать свой половой орган. Спасатели и медики снимали гайку так же, как снимают кольцо с опухшего пальца.

Как сообщал OBOZREVATEL, о данной пикантной ситуации в комментарии OBOZREVATEL рассказал заместитель начальника коммунальной спасательной службы "Кобра" Эдуард Нехорошев.

Также в сети появилось видео операции, в ходе которой спасатели и медики смогли снять жителю Запорожья гайку с полового орган.

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