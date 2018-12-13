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Выстояли! В ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

2.7тЧитать материал на украинском

Ни один украинский военный не пострадал в результате боевых действий на Донбассе 12 декабря.

При этом российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил на Facebook.

"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское — на луганском направлении и в районе поселка Чермалык на мариупольском направлении", — добавили военные.

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Кроме того, российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Старогнатовка, Авдеевка, Тарамчук — на донецком направлении.

Война за независимость Украины: что происходит на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день ВСУ могут уверенно сдержать потенциальное наступление российской армии. Но полноценно перейти в атаку сил и средств у Украины пока что нет.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
У Порошенко сдают нервы, поэтому он должен истерично рассказывать о войне, которую он до сих пор никому не объявил. Он может попытаться осуществить что-то совсем плохое, вплоть до техногенных катастроф – для того, чтобы выборы не состоялись. Это его единственный выход остаться у власти. Порошенко не боится просто потерять власть, он боится потерять все, и активы в том числе...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Война за независимость от чего??
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Когда бродского будут судить "за разжигание...", новости "обоза" будут главной доказательной базой....
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