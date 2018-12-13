Выстояли! В ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

Ни один украинский военный не пострадал в результате боевых действий на Донбассе 12 декабря.

При этом российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил на Facebook.

"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское — на луганском направлении и в районе поселка Чермалык на мариупольском направлении", — добавили военные.

Кроме того, российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Старогнатовка, Авдеевка, Тарамчук — на донецком направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день ВСУ могут уверенно сдержать потенциальное наступление российской армии. Но полноценно перейти в атаку сил и средств у Украины пока что нет.