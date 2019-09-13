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13 сентября • обновлено в 15:47
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Выпустили 10 мин: в тяжелых боях на Донбассе ранили двух бойцов ВСУ

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С начала суток на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил в результате обстрелов боевиков двое украинских военных получили ранения.

Всего террористы четыре раза проводили обстрел позиций ВСУ. Об этом сказано в сводке ООС, передает пресс-служба Минобороны.

Сперва в половине четвертого утра в районе Зайцево боевики применили минометный огонь с расходом пять мин 82-го калибра. Также через два часа террористы применили минометы при обстреле Майорска, выпустив десять мин.

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Возле Новотроицкого и Марьинки боевики применили пехотное оружие.

В пресс-центре ООС добавили, что украинские военные контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выполнения боевого задания на Донбассе 12 сентября один военнослужащий Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил погиб.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс Министерство обороны Украины
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