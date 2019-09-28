Выпрыгивали из окон: появились страшные детали пожара на заводе в Сумах

Во время пожара, который разгорелся на заводе "Гуала Кложерс Украина" в Сумах, люди, спасаясь, выпрыгивали из окон цеха.

Как сообщает ТСН, по словам очевидцев, черный густой дым был виден за несколько километров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Как граната взорвалась, потом начал дым идти и гореть все. Там дым был такой черный, что ничего не видно было. Поехали четыре пожарные и скорые шесть штук", – рассказали они.

Пожар на заводе в Сумах ТСН

Сообщается, что на территорию завода журналистов не пускают, а все работники были выведены из производственных помещений.

"Там работают пожарные и опергруппа, они запретили туда приближаться, чтобы выяснить все эти подробности", – рассказал руководитель охраны предприятия Александр Курило.

Что именно взорвалось, точно не установлено, но неофициально предполагается, что оборудование для производства крышек.

"Это станок напыления металлизации, напыления на колпачок металла. Видимо, что-то с выбросами, что-то где-то вспыхнуло", – предположил он.

Работники предприятия между собой говорили, что во время взрыва в цеху проводили проверку какие-то контролирующие службы, но правоохранители не подтвердили эту информацию. В свою очередь, официальную информацию озвучила пресс-секретарь ГУ НП в Сумской области Эльвира Биганова.

"В одном из цехов, где работала смена, произошел взрыв. На то время там находилось 19 человек, 10 из которых получили телесные повреждения", – сказала она.

Как рассказали пострадавшие уже находясь в больнице, пожар начался сразу после взрыва. Они начали задыхаться от едкого дыма, разбивали окна и выпрыгивали наружу.

"Сразу, как они сказали, загорелась пластмасса, бланкопан, которым эти все стены обустроены. Поэтому они искали пути отхода, выбивали окно", – пояснила заместитель главного врача Сумской областной больницы Елена Азарова.

Сообщается, что двух из 10 пострадавших человек медики уже отпустили домой. Остальные с ожогами и порезами остаются в больнице. Наиболее тяжелое состояние у троих человек, которые находились возле трубы, которая разорвалась.

Пожар на заводе в Сумах LB.ua

"По их рассказам, какая-то труба, по которой идут продукты производственного процесса. Ожоги лица, головы, туловища, рук, ног, плюс они надышались этими продуктами горения. 40-45% и самый тяжелый – там еще больший процент, сейчас там занимаются ожоговые хирурги", – сообщила Азарова.

Уточняется, что предприятие обещает оплатить лечение, при этом полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности. Статья предусматривает от 2 до 10 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 28 сентября, двое неизвестных подожгли здание детского сада в Киеве.

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