Часть І

Это было ещё в 2016 году.

На карте №1 визуальная часть официального в письменной форме предложения Украины по взаимному разведению по 1 км от линии фронта, а не по одностороннему отводу, сил и средств в районе Станицы Луганской, неоднократно выносившегося на обсуждение в Минске. Взаимное разведение только синхронно и зеркально. То есть точно, до секунд в одно и то же время, и точно напротив позиций противоположной стороны, и только по световому сигналу ракеты ОБСЕ и под постоянным наблюдением их патрулей самого процесса разведения от начала до конца. На заранее определённые и согласованные сторонами и с ОБСЕ позиции с точными их координатами и с предварительной их проверкой на местности патрулями ОБСЕ. В случае нарушения одной из сторон согласованных условий и порядка разведения на разном его этапе - другая сторона сразу же возвращается на свои исходные позиции. Естественно, взаимное разведение может начаться только после 7-дневного режима полной тишины в самой зоне разведения. После согласования всех компонентов взаимного разведения, вплоть до топографических мелочей (в результате разведения курган или низина впереди или за спиной...) стороны начинают создавать всю необходимую инфраструктуру на новом месте дислокации. При готовности новой инфраструктуры и 7-дневного режима тишины начинается взаимное разведение сил и средств сторон по указанной выше процедуре.

Украинская сторона несколько раз выносила это предложение на заседание Рабочей группы по безопасности ТКГ.

Схема разведения войск и средств в районе н.п. Станица Луганская ФБ Евгений Марчук

Особенность украинского предложения заключалась в том, что мы предлагали взаимное разведение от разрушенного моста возле Станицы Луганской вдоль реки Северский Донец, по руслу которой проходит линия столкновения (фронта) до самой украинско-российской государственной границы. Это хорошо видно на карте, где змеевидное русло Северского Донца тянется до самой госграницы. Разведение предлагалось по 1 км. От линии разграничения (фронта), то есть, чтобы расстояние между передовыми частями войск сторон увеличить до 2 км. Кроме этого, логика такого нашего предложения сводилась к тому, что эта самая северная часть фронта была тогда наименее напряжённой и к тому же посредине всей предлагаемой зоны взаимного разведения находится естественная преграда - русло реки Северский Донец. Взаимное разведение по 1 км от линии фронта не создавало реальной угрозы для сторон, поскольку каждая из сторон может держать этот километр под надёжным огневым контролем, не говоря уже о минировании опасных участков.

Россияне и ОРДЛО придумывали различные причины и в результате не согласились. Одной из причин (они нам её не озвучивали) было то, что с нашей стороны в зону взаимного разведения не попадали населённые пункты, а с той стороны попадал населенный пункт Николаевка и ещё 2-3 маленьких селения. Естественно, мы поставили бы вопрос о переходе этих населённых пунктов под юрисдикцию Украины, даже хотя бы через переходной согласованный механизм. Кстати, эта составляющая процесса взаимного разведения сторон от линии фронта даже по одному километру до сегодня никак не согласована. Не согласовав этот вопрос и письменно не закрепив процедуру, не следует даже начинать разговор о взаимном разведении войск по всей линии фронта, даже на 2-3 километра. Мировая практика говорит, что без переходных механизмов решить проблему населённых пунктов, попадающих на время в зону разведения, силовым путём почти не удавалось. А переходные механизмы - это переходные местные администрации, переходная экономика, социальные и медицинские проблемы, переходная юстиция... и много-много другого. Это большая тема.

В связи с тем, что наши многократные попытки вынести наше предложение на обсуждение в ТКГ блокировались, тогда ОБСЕ внесла свою версию, по-сути урезанную часть предложения Украины. Это видно на карте №2. И здесь отдельный нудный комментарий, который будет во второй части ликбеза.

Схема разведения войск и средств в районе н.п. Станица Луганская ФБ Евгений Марчук

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