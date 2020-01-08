Вылетел с большой задержкой: появился новый факт о катастрофе МАУ в Тегеране

Самолет "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение над Ираном, вылетел из аэропорта имени Хомейни в Тегеране с существенным опозданием.
Согласно информации на Flight Radar, рейс задержался почти на час. Так, вместо запланированных 5:15 борт взлетел в 6:12.
Однако о причинах такого значительного смещения графика пассажирского лайнера пока что ничего неизвестно.
Расписание борта МАУ
Flight Radar
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
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