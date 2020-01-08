Вылетел с большой задержкой: появился новый факт о катастрофе МАУ в Тегеране

Самолет "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение над Ираном, вылетел из аэропорта имени Хомейни в Тегеране с существенным опозданием.

Согласно информации на Flight Radar, рейс задержался почти на час. Так, вместо запланированных 5:15 борт взлетел в 6:12.

Однако о причинах такого значительного смещения графика пассажирского лайнера пока что ничего неизвестно.

Новости Украина запретила своим компаниям полеты в небе Ирана

Расписание борта МАУ Flight Radar

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