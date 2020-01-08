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8 января • обновлено в 16:32
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Вылетел с большой задержкой: появился новый факт о катастрофе МАУ в Тегеране

2.6т
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Самолет "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение над Ираном, вылетел из аэропорта имени Хомейни в Тегеране с существенным опозданием.

Согласно информации на Flight Radar, рейс задержался почти на час. Так, вместо запланированных 5:15 борт взлетел в 6:12.

Однако о причинах такого значительного смещения графика пассажирского лайнера пока что ничего неизвестно.

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Flight Radar

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран Тегеран
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Скоро расскажут, что иранцы не успевали ракету подготовить к пуску ...
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Резнік Юрій
Резнік Юрій
Вообще такая задержка вылета в авиации скорее норма, чем исключение. Обычно потом самолет ликвидирует опоздание в полете. Так составляют график.
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