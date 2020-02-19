"Выкинули, как мусор!" Ветеран АТО подал в суд на командование: суть иска

Участник АТО Антон Монахов подал в суд на командование, которое не признает, что он получил травму на войне.

По его словам, командование отказывает ему в справке об обстоятельствах травмы, из-за чего боец не может оформить социальную помощь от государства, в том числе на бесплатное лечение, пишет "Радио Свобода".

Ветеран АТО Антон Монахов "Радио свобода"

В воинской части говорят об отсутствии доказательств того, что Монахов пострадал именно во время боя. По словам юристов бойца, в бригаде расследование провели чисто формально, поэтому принято решение обратиться в суд.

Монахов поступил на контрактную службу в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду Вооруженных сил Украины осенью 2015 года. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

По словам бойца, травму он получил осенью 2016 года во время обстрела КПП "Майорское", но к медикам обратился на сразу.

"27 октября 2016 года был бой с незаконными вооруженными формированиями в районе КПП “Майорское”. С 6:00 до 9:35 у нас был обстрел. Бой был очень тяжелый, интенсивный, обстреливали с артиллерийского вооружения", – рассказал Монахов.

Он уточнил, что ему стало плохо не сразу. "Только стал хуже слышать и у меня онемела голова и обе руки. Наша часть понесла потери, было двое тяжелораненых. Их эвакуировали. Учитывая оперативную обстановку, я за медпомощью не обратился. Но вечером 27 октября у меня появилась головная боль, стало хуже. Начались головокружение, дезориентация. 27 ноября я был вынужден обратиться за медпомощью", – вспоминает боец.

Монахов провел на лечении 286 дней. Сперва его лечили в мобильном госпитале в Донецкой области, а затем в военных госпиталях в Харькове, Черкассах и Днепра. Он отмечает, что врачи диагностировали перфорацию барабанной перепонки и сложное неврологическое заболевание вследствие полученной минно-взрывной травмы.

Мужчина предоставил соответствующие медицинские документы.

Заключение врача "Радио свобода"

Монахов говорит, что из-за травмы потерял работоспособность – его комиссовали с армии, а потом уволили с гражданской работы. Сейчас он безработный.

"Все свидетельствует о том, что травма была получена в результате участие в боевых действиях, но воинская часть это не признает и не дает подтверждающих документов. мои неоднократные обращения к командованию не дали результата. Никогда не мог подумать, что, если со мной что-то случиться, мои командиры от меня отвернутся. А выходит – меня можно как мусор выбросить, как отработанный материал. Я себя таким не считаю", – подчеркнул Монахов.

Результаты расследования воинской части "Радио свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, офицер Вооруженных сил Украины, которому объявили строгий выговор за критику в адрес президента Владимира Зеленского в сети, решил обратиться в суд.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!