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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Раду: зафиксирована первая попытка фальсификации. Фото и видео

4.1т Читать материал на украинском

В городе Бахмут Донецкой области (624-я Участково-избирательная комиссия) было зафиксировано первую попытку фальсификации результатов внеочередных выборов в Верховную Раду 2019.

Там члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов. Об этом сообщает представитель Нацполиции Ярослав Тракало на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы). Список партий и все подробности выборов в Раду в Украине, смотрите здесь.

"В школе г. Бахмут, где расположена 624 УИК, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования. Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-"победителя" или "правильное" название партии", – сказано в сообщении.

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Выборы в Раду: зафиксирована первая попытка фальсификации. Фото и видео

Facebook Ярослава Тракала

Чтобы скрыть следы преступления, члены комиссии залили чернилами подписанные протоколы.

Выборы в Раду: зафиксирована первая попытка фальсификации. Фото и видео

Facebook Ярослава Тракала

Выборы в Раду: зафиксирована первая попытка фальсификации. Фото и видео

Facebook Ярослава Тракала

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК о фальсификации избирательных документов, итогов голосования, которой предусматривается от 7 до 10 лет лишения свободы.

О главных нарушениях и скандалах на выборах в Раду 21 июля читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 21 июля, утром еще до начала голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду на округе №76 в Запорожье произошел скандал. Там пришлось заменить все бюллетени.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Национальная полиция Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это же Украина...
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Пигин Макс, украстан
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