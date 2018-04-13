Вторжение или освобождение? Аваков рассказал, к чему готовиться на Донбассе

Министерство внутренних дел Украины готовит сценарии для разного развития событий в стране, включая как масштабное вторжение России, так и освобождение оккупированных территорий силами миротворческого контингента.

В любом случае к каждому из этих вариантов будут готовы и Национальная полиция, и Национальная гвардия, заявил глава МВД Арсен Аваков на Киевском форуме по безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту", — отметил он.

Как сообщал "Обозреватель", Аваков заявил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сейчас находится более 30 тысяч российских военных, а также более тысячи единиц бронетехники.