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Вторжение или освобождение? Аваков рассказал, к чему готовиться на Донбассе

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Министерство внутренних дел Украины готовит сценарии для разного развития событий в стране, включая как масштабное вторжение России, так и освобождение оккупированных территорий силами миротворческого контингента.

В любом случае к каждому из этих вариантов будут готовы и Национальная полиция, и Национальная гвардия, заявил глава МВД Арсен Аваков на Киевском форуме по безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту", — отметил он.

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Как сообщал "Обозреватель", Аваков заявил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сейчас находится более 30 тысяч российских военных, а также более тысячи единиц бронетехники.

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Объекты
Министерство внутренних дел УкраиныНациональная гвардияНациональная полиция Украины
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