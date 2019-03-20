ВСУ жестко расправились с "Л/ДНР" на Донбассе: есть убитые и раненые

Трое оккупантов были уничтожены, еще трое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 19 марта.
Также огнем из противотанкового ракетного комплекса была уничтожена единица военной автомобильной техники противника. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.
Всего 19 марта террористы семь раз нарушили режим прекращения огня, при этом шесть раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов защитников города Марьинка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили шесть обстрелов наших позиций", — отметили в ОС.
Под обстрел попали позиции в районе Новолуганского, Новотошковского, Крымского и Новоалександровки.
С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское. Один украинский воин был ранен.
Зона проведения ООС
mediarnbo.org
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ ответили "Л/ДНР" за кровавый понедельник на Донбассе.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.