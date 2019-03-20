|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

ВСУ жестко расправились с "Л/ДНР" на Донбассе: есть убитые и раненые

6.9тЧитать материал на украинском

Трое оккупантов были уничтожены, еще трое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 19 марта.

Также огнем из противотанкового ракетного комплекса была уничтожена единица военной автомобильной техники противника. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

Всего 19 марта террористы семь раз нарушили режим прекращения огня, при этом шесть раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Новости
"Плюшка попала в гнездо!" На видео попал удар ВСУ по "Л/ДНР"

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов защитников города Марьинка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили шесть обстрелов наших позиций", — отметили в ОС.

Под обстрел попали позиции в районе Новолуганского, Новотошковского, Крымского и Новоалександровки.

С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединское. Один украинский воин был ранен.

Зона проведения ООС

Зона проведения ООС

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ ответили "Л/ДНР" за кровавый понедельник на Донбассе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
0
Смешно
16
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия прекрасно пердолит росийскую сцыкливую армию на Донбассе! война до полной победы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
СЕРГ СЕРГ
СЕРГ СЕРГ
Опять всушников опустили..... Готовте памперсы свидомые - борт с бандеровскими обрубками летит.... Таскать вам не перетаскать....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
В Украине подорожал борщевой набор за год в 2,5 раза.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения