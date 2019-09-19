"Оказался знатной "рыбой!" ВСУ захватили в плен наемника России

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен на Донбассе иностранного наемника российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал народный депутат Украины ("Слуга народа"), волонтер Юрий Мысягин. По его словам, воины украинской пехоты захватили террориста на одном из передовых участков зоны ООС, в районе оккупированной Горловки.

"Пленный оказался знатной "рыбой". Воюет в рядах незаконных вооруженных формированиях с 2014 года. По пока еще неподтвержденной информации гражданин одной из стран бывшего СССР. Хорошие новости!" – рассказал парламентарий.

Захват террориста в плен www.technosotnya.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ночь на 29 августа полк Национальной гвардии "Азов" ликвидировал четырех оккупантов, взял в плен одного и захватил оружие и документы, доказывающие нарушение российскими наемниками Минских соглашений.

Позже защитники Украины показали фото пленного террориста. Он оказался боевиком 2-го взвода 2-й роты 1-го батальона третьей бригады "ДНР", уроженцем Горловки.

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