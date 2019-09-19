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19 сентября • обновлено в 12:40
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"Оказался знатной "рыбой!" ВСУ захватили в плен наемника России

4.5т Читать материал на украинском

Бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен на Донбассе иностранного наемника российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал народный депутат Украины ("Слуга народа"), волонтер Юрий Мысягин. По его словам, воины украинской пехоты захватили террориста на одном из передовых участков зоны ООС, в районе оккупированной Горловки.

"Пленный оказался знатной "рыбой". Воюет в рядах незаконных вооруженных формированиях с 2014 года. По пока еще неподтвержденной информации гражданин одной из стран бывшего СССР. Хорошие новости!" – рассказал парламентарий.

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Захват террориста в плен

Захват террориста в плен

www.technosotnya.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ночь на 29 августа полк Национальной гвардии "Азов" ликвидировал четырех оккупантов, взял в плен одного и захватил оружие и документы, доказывающие нарушение российскими наемниками Минских соглашений.

  • Позже защитники Украины показали фото пленного террориста. Он оказался боевиком 2-го взвода 2-й роты 1-го батальона третьей бригады "ДНР", уроженцем Горловки.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Юрий Мысягин
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Кастрюльный Свидомит
Кастрюльный Свидомит
"гражданин одной из стран бывшего СССР" - Беларусь или Казахстан, а причем тут РФ ?
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
"Гражданин одной из стран бывшего СССР" - вот буду ржать если этой страной окажется Украина...
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Стоп-стоп. Это получается, что страна-агрессор не одна такая? Надо срочно расширить список и ввести санкции.
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