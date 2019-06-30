ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

ВСУ выстояли! Штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса

1.5тЧитать материал на украинском

В зоне проведения ООС на Донбассе в воскресенье, 30 июня, террористы "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Указывается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Новости
Разведение сил на Донбассе: в ОБСЕ официально подтвердили демонтаж боевых позиций

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

  • два раза вблизи населенного пункта Марьинка, по направлению Трудовской – из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП;

  • неподалеку от Лебединского, по направлению Ужовки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

  • рядом с населенным пунктом Широкино, по направлению Саханки – с автоматических гранатометов;

  • неподалеку Опытного, по направлению Спартака – из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП;

  • на окраине населенного пункта Павлополь, по направлению Украинского – со станковой противотанкового гранатомета.

Новости
ОБСЕ подыграли "ДНР"? В штабе ООС разоблачили подлость оккупантов
Ситуация на востоке Украины

Ситуация на востоке Украины

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:

  • вблизи Луганского, по направлению Нижнего Лозового – из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП;

  • на окраине Новолуганского, по направлению Доломитного – из минометов калибра 82 мм;

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – подытожили в сводке.

Как писал OBOZREVATEL, 29 июня "Л/ДНР" 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз – из запрещенных артиллерийских систем и минометов. Один украинский военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму.

28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы УкраиныООСНовости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel