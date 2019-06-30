ВСУ выстояли! Штаб ООС сообщил хорошие новости с Донбасса

В зоне проведения ООС на Донбассе в воскресенье, 30 июня, террористы "Л/ДНР" восемь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Указывается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

два раза вблизи населенного пункта Марьинка, по направлению Трудовской – из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП;

неподалеку от Лебединского, по направлению Ужовки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

рядом с населенным пунктом Широкино, по направлению Саханки – с автоматических гранатометов;

неподалеку Опытного, по направлению Спартака – из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП;

на окраине населенного пункта Павлополь, по направлению Украинского – со станковой противотанкового гранатомета.

Ситуация на востоке Украины

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Луганского, по направлению Нижнего Лозового – из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП;

на окраине Новолуганского, по направлению Доломитного – из минометов калибра 82 мм;

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – подытожили в сводке.

Как писал OBOZREVATEL, 29 июня "Л/ДНР" 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз – из запрещенных артиллерийских систем и минометов. Один украинский военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму.

28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

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