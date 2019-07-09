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ВСУ устроили "Л/ДНР" ад на Донбассе: у оккупантов потери

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Два оккупанта были уничтожены, еще трое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 8 июля.

При этом потерь среди украинских воинов не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Всего 8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 7 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • трижды вблизи Водяного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

  • два раза рядом с Лебединским – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • трижды неподалеку Марьинки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • по окраине Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета;

  • в районе населенного пункта Пищевик – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

  • вблизи Чермалыка – со станкового противотанкового гранатомета;

  • рядом с Богдановкой – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 5 раз:

  • трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм;

  • вблизи Южного – из миномета калибра 120 мм;

  • неподалеку Майорского – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

ВСУ устроили "Л/ДНР" ад на Донбассе: у оккупантов потери

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России выдали нелепый фейк о "зверствах ВСУ на Донбассе".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Начальник отделения кадров одной из частей ВСУ в Донбассе выстрелил в свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко. "В 54-й бригаде ВСУ сотрудниками СБУ был вскрыт канал передачи данных, раскрывающих штатную численность, а также количественный и качественный состав соединения. Сотрудница отделения кадров и строевой бригады рядовая Савушкина на протяжении десяти месяцев передавала военнослужащим Народной милиции личные данные на офицеров и контрактников соединения, отраженные в их личных делах", – рассказал он. Он добавил, что начальник отдела кадров, узнав о шпионаже, пытался устроить самосуд над подчиненной, выстрелив ей в живот из табельного оружия, после чего военнослужащую доставили в госпиталь с ранением брюшной полости. В ЛНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам. О тех же проблемах говорят и в Киеве: так, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в конце прошлого года заявил, что небоевые потери силовиков за все время военных действий в Донбассе составили 2,7 тысячи человек, причем в 175 случаях это были отравления алкоголем и наркотиками. ))))))
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Бедный Петр
Бедный Петр
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР. Об этом 9 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офицера пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Ивана Филипоненко.
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БандерЛохам Смерть
БандерЛохам Смерть
Ад??!! Это про 87 хероев? Известная пособница украинских оккупантов Наталья Юсупова сообщила об увеличении количества раненых, которых привозят с передовой, где не прекращаются военные действия. По ее словам, накануне военных ВСУ получили ранение и «это уже 18–20 только за три дня». «С передовой в госпиталя Днепра и Харькова привозят тяжело раненых, кровь нужна всегда. В Киев привозят как правило, крайне тяжелых, с ампутациями, с пулевыми ранениями, с травмами головы, контузиями и многое другое», — написала она на своей странице в соцсети. «За июнь месяц суммарная цифра погибших и раненых 87 человек. За полгода около 40 бойцов с ампутацией. Это огромные потери и количество раненых за последние 2 года», — отмечает Юсупова. «Наши парни с передовой говорят, что обстреливают с крупнокалиберного оружия непрерывно, не говоря уже об озверевших снайперах. Когда это закончится? Спросите у тех, кто кричал, что война выгодна только прежней власти. Последние политические события говорят лишь о том, что война будет продолжаться. Что будет после выборов, я не знаю. Реваншисты вернулись», — паникует «волонтер».
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