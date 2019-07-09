ВСУ устроили "Л/ДНР" ад на Донбассе: у оккупантов потери

Два оккупанта были уничтожены, еще трое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 8 июля.

При этом потерь среди украинских воинов не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Всего 8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 7 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи Водяного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

два раза рядом с Лебединским – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Марьинки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

по окраине Красногоровки – из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Пищевик – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

вблизи Чермалыка – со станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Богдановкой – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 5 раз:

трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм;

вблизи Южного – из миномета калибра 120 мм;

неподалеку Майорского – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России выдали нелепый фейк о "зверствах ВСУ на Донбассе".

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