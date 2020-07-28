ВСУ усилили модернизированными танками 'Булат'. Фото

Украинские военные получили два отремонтированных и модернизированных танка БМ "Булат".

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Укроборонпрома". Отмечается, что госпредприятие на 50% выполнило контракт по поставке военной техники.

Украинский танк БМ "Булат"

"Мы не только провели заводской ремонт машин за техническим состоянием, но и установили современное оборудование с улучшенными характеристиками. Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации наши военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием. Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток", – рассказал генеральный директор ГП" Завод имени В.А. Малышева "Василий Крылас.

Также танки прошли полигонные испытания. Боевые машины преодолели расстояние в 100 километров и показали достойные результаты стрельбы. После приемо-сдаточных испытаний танки были переданы Министерству обороны Украины.

Танки передадут Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, Львовский бронетанковый завод передал для нужд Минобороны Украины партию отремонтированных и модернизированных танков Т-64.