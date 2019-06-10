ВСУ уничтожили террориста "Востока": офицер показал фото

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован еще один террорист "ДНР" из подразделения "Восток".

Об этом написал в своем Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото убитого. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Бригаду-200 пополнил 09.06.2019 года Моисеенков "Маз" Иван из Донецка", – поделился он.

Иван Моисеенков Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

О его смерти стало известно из соцсетей. Родом Моисеенков был из Донецка, однако городом проживания указывал Москву.

Иван Моисеенков Twitter Necro Mancer

Иван Моисеенков Twitter Necro Mancer

Иван Моисеенков Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня ВСУ ответили на обстрелы противника на Донбассе, ранив 10 оккупантов и уничтожив военную технику врага.

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