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ВСУ уничтожили террориста "Востока": офицер показал фото

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В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован еще один террорист "ДНР" из подразделения "Восток".

Об этом написал в своем Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), показав фото убитого. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Бригаду-200 пополнил 09.06.2019 года Моисеенков "Маз" Иван из Донецка", – поделился он.

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Иван Моисеенков

Иван Моисеенков

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

О его смерти стало известно из соцсетей. Родом Моисеенков был из Донецка, однако городом проживания указывал Москву.

Иван Моисеенков

Иван Моисеенков

Twitter Necro Mancer

Иван Моисеенков

Иван Моисеенков

Twitter Necro Mancer

Иван Моисеенков

Иван Моисеенков

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня ВСУ ответили на обстрелы противника на Донбассе, ранив 10 оккупантов и уничтожив военную технику врага.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ООСВСУ
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CARGO 100
CARGO 100
Умер парень свой смертью, а пингвины хохлатые уже себе медаль вешают - "уничтожили" ...
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Ну а завтра ёпнут очередного воина света. А потом наоборот. И до бесконечности
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