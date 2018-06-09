ВСУ укрепили позиции: Лавров заявил о серьезном обострении на Донбассе

Министерство иностранных дел России перед встречей глав внешнеполитических ведомств в "нормандском формате", которое состоится 11 июня, указало на обострение ситуации на Донбассе.

"Центральной темой дискуссий станет ход реализации "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" от 12 февраля 2015 г., а также договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в "нормандском формате" – в Париже 2 октября 2015 г. и Берлине 19 октября 2016 г. Участники подробно обсудят ситуацию в зоне конфликта, положение дел с выполнением сторонами – Киевом, Донецком и Луганском – их обязательств в военной, политической, экономико-социальной и гуманитарной сферах", – сообщает пресс-служба МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве в очередной перекинули вину на Украину за провокации на Донбассе.

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"Сегодня на юго-востоке Украины обстановка вновь начинает обостряться. Так и не осуществив процесс в станице Луганской, украинские силовики интенсивно укрепляются в населенных пунктах Золотое и Петровское. Чем ближе позиции конфликтующих сторон друг к другу, тем выше опасность боестолкновений", – пожаловались в МИД.

Отмечается, что глава российского ведомства Сергей Лавров намерен потребовать безотлагательно восстановить статус-кво в н.п. Золотое и Петровское после разведения сил и средств.

"После отвода тяжелой техники и вооружений это станет важным шагом в направлении достижения устойчивого режима прекращения огня в соответствии с положениями Минских соглашений", – сказано в сообщении.

В ведомстве также заявили, что отдельное внимание будет уделено политическим аспектам урегулирования ситуации на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал об успехе Объединенных сил на Донбассе.