"ВСУ убивают людей на Донбассе": пресс-секретаря Зеленского допросили в ГПУ

Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель допросили в Генеральной прокуратуре из-за ее заявления о том, что ВСУ якобы обстреливают мирных жителей на Донбассе, однако давать показания она отказалась.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на ГПУ. Отмечается, что следственное действие провели 1 июля.

"Во время допроса Мендель отказалась давать показания, указать источник информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя поставленные следователем вопросы не касались личной жизни, а были направлены на разъяснение ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства", – отметили в прокуратуре.

Юлия Мендель и Владимир Зеленский

Поскольку Мендель отказалась отвечать на допросе, ГПУ направила в Офис президента запрос, в котором просит уточнить, высказывалась ли Мендель как официальное лицо или озвучила свою личную позицию, и откуда у нее данные о том, что украинские военнослужащие "допускают обстрелы гражданских объектов на востоке Украины".

theБабель

theБабель

Как сообщал OBOZREVATEL:

Юлия Мендель заявила, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе.

Позже боец ВСУ сообщил, что заявление Мендель фактически тиражирует мифы российской пропаганды.

При этом заявление пресс-секретаря Зеленского по Донбассу вызвало общественный резонанс.

Мендель вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру. Отмечается, что пресс-секретаря Зеленского уже раее допрашивали, однако она отказалась подписывать протокол следственного действия.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!