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"ВСУ убивают людей на Донбассе": пресс-секретаря Зеленского допросили в ГПУ

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Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель допросили в Генеральной прокуратуре из-за ее заявления о том, что ВСУ якобы обстреливают мирных жителей на Донбассе, однако давать показания она отказалась.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на ГПУ. Отмечается, что следственное действие провели 1 июля.

"Во время допроса Мендель отказалась давать показания, указать источник информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя поставленные следователем вопросы не касались личной жизни, а были направлены на разъяснение ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства", – отметили в прокуратуре.

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Юлия Мендель и Владимир Зеленский

Юлия Мендель и Владимир Зеленский

Поскольку Мендель отказалась отвечать на допросе, ГПУ направила в Офис президента запрос, в котором просит уточнить, высказывалась ли Мендель как официальное лицо или озвучила свою личную позицию, и откуда у нее данные о том, что украинские военнослужащие "допускают обстрелы гражданских объектов на востоке Украины".

"ВСУ убивают людей на Донбассе": пресс-секретаря Зеленского допросили в ГПУ

theБабель

"ВСУ убивают людей на Донбассе": пресс-секретаря Зеленского допросили в ГПУ

theБабель

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Юлия Мендель
Место
Украина
Теги
ГПУВСУДонбасс
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