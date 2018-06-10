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ВСУ разгромили позицию террористов: видео мощного удара

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Украинские военнослужащие в зоне проведения ООС на Донбассе разгромили позицию террористов "Л/ДНР".

Как сообщается на странице фонда "Повернись живим" в Facebook, разведчики заметили транспорт и развертывание оккупантами двух минометных расчетов, и оперативно обезвредили их.

"Превентивный удар по целям, которые несут потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку линии разграничения - один из действенных методов в военной стратегии", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне бойцы ВСУ приструнили террористов на Донбассе, которые понесли серьезные потери.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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