"Это в ответ": ВСУ разгромили позиции оккупантов на Донбассе. Видео

В сеть выложили видео мощного огневого удара Вооруженных силы Украины по позициям террористов на Донбассе.
Ролик опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, отметив, что это был ответ на агрессию оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Удар по позициям оккупантов
Скриншот видео
"Ашотакое". Это в ответ.
– Готов!
– Давай, давай, давай!
– Даю!
Через несколько секунд.
– Есть, есть.
Меньше слов, больше дела", – подписал он зрелищное видео с профессиональной работой украинских защитников.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский писатель Захар Прилепин, который ранее воевал в рядах террористической "ДНР", пожаловался, что боевики его батальона понесли потери личного состава – один оккупант ликвидирован, еще двое получили тяжелейшие ранения.
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