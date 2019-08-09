"Это в ответ": ВСУ разгромили позиции оккупантов на Донбассе. Видео

В сеть выложили видео мощного огневого удара Вооруженных силы Украины по позициям террористов на Донбассе.

Ролик опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, отметив, что это был ответ на агрессию оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Удар по позициям оккупантов Скриншот видео

"Ашотакое". Это в ответ.

– Готов!

– Давай, давай, давай!

– Даю!

Через несколько секунд.

– Есть, есть.

Меньше слов, больше дела", – подписал он зрелищное видео с профессиональной работой украинских защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский писатель Захар Прилепин, который ранее воевал в рядах террористической "ДНР", пожаловался, что боевики его батальона понесли потери личного состава – один оккупант ликвидирован, еще двое получили тяжелейшие ранения.

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