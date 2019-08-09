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"Это в ответ": ВСУ разгромили позиции оккупантов на Донбассе. Видео

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В сеть выложили видео мощного огневого удара Вооруженных силы Украины по позициям террористов на Донбассе.

Ролик опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин, отметив, что это был ответ на агрессию оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Удар по позициям оккупантов

Удар по позициям оккупантов

Скриншот видео

"Ашотакое". Это в ответ.

– Готов!

– Давай, давай, давай!

– Даю!

Через несколько секунд.

– Есть, есть.

Меньше слов, больше дела", – подписал он зрелищное видео с профессиональной работой украинских защитников.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский писатель Захар Прилепин, который ранее воевал в рядах террористической "ДНР", пожаловался, что боевики его батальона понесли потери личного состава – один оккупант ликвидирован, еще двое получили тяжелейшие ранения.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Юрий Мысягин
Место
Украина
Тег
ВСУ
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филипп филипыч
филипп филипыч
классный ролик. теперь шумиха спадет. упоротые такие легкоманипулируемые)
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