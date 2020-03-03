ВСУ разбили войска России на Донбассе: у "Л/ДНР" серьезные потери

Российские оккупационные войска за последние два дня потеряли четверых боевиков. Также двое террористов были ранены.

Кроме того, военными ВСУ было уничтожено две единицы вражеской боевой техники. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

Также в понедельник в результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, трое – боевое поражения.

Всего за сутки 2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Красногоровки – из ствольной артиллерии калибра 152 мм и с миномета калибра 120 мм;

в районе Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новомихайловкой – с миномета калибра 120 мм (шесть мин), а также из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского – с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов наших позиций, а именно:

дважды вблизи Орехового – с 120-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета;

дважды в районе Новотошковского – с миномета калибра 120 мм;

дважды неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого была ранена местная жительница", – добавили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты вблизи села Нижнетеплое управляемой противотанковой ракетой уничтожили украинский грузовик КрАЗ с бойцами ВСУ.

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