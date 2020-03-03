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3 марта • обновлено в 08:42
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ВСУ разбили войска России на Донбассе: у "Л/ДНР" серьезные потери

18т
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Российские оккупационные войска за последние два дня потеряли четверых боевиков. Также двое террористов были ранены.

Кроме того, военными ВСУ было уничтожено две единицы вражеской боевой техники. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook.

Также в понедельник в результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, трое – боевое поражения.

Всего за сутки 2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Красногоровки – из ствольной артиллерии калибра 152 мм и с миномета калибра 120 мм;

  • в районе Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • рядом с Новомихайловкой – с миномета калибра 120 мм (шесть мин), а также из крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Лебединского – с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ВСУ разбили войска России на Донбассе: у "Л/ДНР" серьезные потери

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов наших позиций, а именно:

  • дважды вблизи Орехового – с 120-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета;

  • дважды в районе Новотошковского – с миномета калибра 120 мм;

  • дважды неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого была ранена местная жительница", – добавили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты вблизи села Нижнетеплое управляемой противотанковой ракетой уничтожили украинский грузовик КрАЗ с бойцами ВСУ.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На фоне массовых потерь ВСУшных алка-шей ,надо срочно придумать перемогу,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На сайте РусВесна и Новости новороссии нет данных о потерях за эти дни, даже независимые источники об этом не пишут.Очередная лапша от Штепана дырявого и ослов из ООС.
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
А вечером как всегда "сэпары подло ударили по дупе и в шаровары насыпало по пояс".
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