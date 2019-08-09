ОБСЕ обвинила ВСУ в обстрелах Горловки: штаб ООС опроверг клевету

В штабе Операции Объединенных сил на Донбассе опровергли свою причастность к обстрелам временно оккупированной Горловки.

Украинские защитники подчеркнули, что не нарушают режим тишины и опубликовали аргументированный ответ на претензии СММ ОБСЕ на официальной странице в Facebook.

В частности, в отчете организации от 8 августа обнародована информация о повреждении 5 августа жилых объектов и здания школы в оккупированной Горловке. По оценке наблюдателей все эти повреждения образовались в результате огня из крупнокалиберного пулемета с якобы северо-западного направления.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что подразделения Объединенных сил к данным обстрелам непричастны. Подробно изучив расстояние, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, утверждаем, что характеристика формы рельефа данной местности составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов. Кроме того, по данным украинской стороны СЦКК, в указанный день и в указанном направлении обстрел подразделений Объединенных сил не осуществлялся, так же огонь украинские армейцы не открывали", – говорится в официальном заявлении штаба ООС.

ВСУ Укринформ

Также защитники Украины подчеркнули, что запрос на введение режима "тишина" от СММ ОБСЕ не поступал и заверили, что продолжают придерживаться установившегося режима прекращения огня, выполняя боевые задачи в рамках действующего законодательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня 8 августа на Донбассе. Враг обстреливал позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, одиозный террорист "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что вскоре на оккупированных территориях Донбасса будет обстреляно мирное население. Это даст оккупантам повод ударить по Вооруженным силам Украины.

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