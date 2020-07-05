ВСУ мощным ударом остановили провокации оккупантов на Донбассе, – штаб ООС
Война на Донбассе Иллюстрация.
На Донбассе в воскресенье, 5 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Потерь в рядах Объединенных сил вследствие обстрелов нет. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.
"Удерживая позиции и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие каждый раз действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность", – сказано в сообщении пресс-службы.
Карта ООС
Уточняется, что на рассвете в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Павлополя, террористы открывали огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Впоследствии противник активизировался в пригороде Марьинки. Недалеко от этого населенного пункта оккупанты два раза обстреляли украинские оборонительные укрепления из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также захватчики вели огонь по позициям ВСУ у Новотроицкого.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" агрессор применил минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы на подступах к Хутору Свободный.
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Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист показал осколок от снаряда, который был выпущен из российской 122-мм гаубицы по позициям Вооруженных сил Украины.