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ВСУ нанесли сокрушительный удар по ''Л/ДНР'': много убитых и раненых

7.7тЧитать материал на украинском

Четыре оккупанта были ликвидированы, еще 8 ранены в результате боевых действий на Донбассе.

В то же время один воин ВСУ получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сила на Facebook. Всего за минувшие сутки российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино", - сообщили в ОС.

По позициям украинских войск в районе Луганского на Светлодарской дуге оккупанты трижды наносили огневые удары из минометов калибра 120 мм. Также в течение дня из минометов этого калибра обстреливались опорные пункты Объединенных сил вблизи Гнутово и Водяного на Приазовье.

ВСУ нанесли сокрушительный удар по ''Л/ДНР'': много убитых и раненых

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что террористы понесли серьезные потери на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Одна радость осталась хохлам смертям радоваться. В нищете, пол страны в бегах, в т.ч. и к ахрессору. Своих двухсотых хорошенько считайте. Каждый день пишете как хероев хороните, они то откуда берутся?
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викторов виктор
викторов виктор
Здравствуйте нищеброды бендеровцы - некрофилы
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
викторов виктор, ещё один с зеркалом говорящий
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