ВСУ нанесли сокрушительный удар по ''Л/ДНР'': много убитых и раненых

Четыре оккупанта были ликвидированы, еще 8 ранены в результате боевых действий на Донбассе.

В то же время один воин ВСУ получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сила на Facebook. Всего за минувшие сутки российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино", - сообщили в ОС.

По позициям украинских войск в районе Луганского на Светлодарской дуге оккупанты трижды наносили огневые удары из минометов калибра 120 мм. Также в течение дня из минометов этого калибра обстреливались опорные пункты Объединенных сил вблизи Гнутово и Водяного на Приазовье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что террористы понесли серьезные потери на Донбассе.