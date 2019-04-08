ВСУ мощно ответили "Л/ДНР" за убитых побратимов: у оккупантов крупнейшие потери

Четверо оккупантов были уничтожены, еще 14 получили ранения в результате боевых действий 7 апреля.

При этом один украинский воин получил ранения. Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил в Facebook.

Всего 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск шесть раз:

из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов возле села Водяное;

из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у села Гнутово;

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Широкино;

дважды с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи поселка городского типа Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции наших войск четыре раза:

из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов — вблизи города Попасная;

из минометов калибров 120 и 82 мм — вблизи населенного пункта Катериновка;

из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — у города Попасная;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи села Новозвановка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля террористы "Л/ДНР" на Донбассе 14 раз обстреляли позиции защитников Украины. В результате двое военнослужащих Объединенных сил погибли.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram