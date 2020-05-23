ВСУ ликвидировали в бою гранатометчика "ДНР". Фото

В субботу, 23 мая, в районе Ясиноватой на Донбассе ликвидирован террорист "ДНР" Артем Мерцалов с позывным "Сурик".

Как сообщили сепаратистские паблики "Вконтаке", он был убит в бою (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бои на Донбассе Иллюстрация

На сайте "Миротворец" говорится, что Артем Мерцалов, 1992 г.р., был разведчиком-гранатометчиком т.н. "5-й омсбр ДНР".

В свою очередь, офицер ВСУ Сергей Нещадим сообщил в Twiiter, что 22 мая потери среди террористов составили трех человек. Из них двое погибших (обстоятельства уточняются) и один ранен в результате обстрела.

Артем Мерцалов "Вконтаке"

"Вконтаке"

"Вконтаке"

Втрати орків за 22.05 склали 3 особи, а саме:

"200" - 2 (3 омсбр 1 АК, обставини уточнюються)

"300" - 1 (4 омсбр 2 АК, внаслідок обстрілу)#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) May 23, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео ликвидации российского террориста "ДНР" на Донбассе снайпером ВСУ.

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