Главная Новости
23 мая • обновлено в 12:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

ВСУ ликвидировали в бою гранатометчика "ДНР". Фото

Читать материал на украинском

В субботу, 23 мая, в районе Ясиноватой на Донбассе ликвидирован террорист "ДНР" Артем Мерцалов с позывным "Сурик".

Как сообщили сепаратистские паблики "Вконтаке", он был убит в бою (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бои на Донбассе

Бои на Донбассе

Иллюстрация

На сайте "Миротворец" говорится, что Артем Мерцалов, 1992 г.р., был разведчиком-гранатометчиком т.н. "5-й омсбр ДНР".

В свою очередь, офицер ВСУ Сергей Нещадим сообщил в Twiiter, что 22 мая потери среди террористов составили трех человек. Из них двое погибших (обстоятельства уточняются) и один ранен в результате обстрела.

Артем Мерцалов

Артем Мерцалов

"Вконтаке"

ВСУ ликвидировали в бою гранатометчика "ДНР"

"Вконтаке"

ВСУ ликвидировали в бою гранатометчика "ДНР"

"Вконтаке"

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео ликвидации российского террориста "ДНР" на Донбассе снайпером ВСУ.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Вооруженные силы Украины война Донбасс
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 580.

    Вылечились: 6929. Умерли: 605.

  • В мире заболели более 5,3 млн человек, погибли – более 340 тысяч.

  • Россия побила новый антирекорд по смертности от COVID-19.

  • ВОЗ назвал новый эпицентр пандемии COVID-19 в мире – это не Китай и не Италия.

  • Ослабить карантин позволили еще трем областям: названы регионы Украины.

  • Ученые забраковали препарат от COVID-19, который принимал Трамп: повышает риск смерти.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги