ВСУ эффектно разгромили позицию террористов на Донбассе

На Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил ВСУ разгромили позицию российских оккупационных войск.
Об этом в Facebook сообщил украинский волонтер Роман Доник, опубликовав соответствующее видео.
"Там был АГС (автоматический гранатомет на станке. – Ред.) противника. Нарушал Минские соглашения. Нервировал холодноярцев. В прошедшем времени", – написал он.
ВСУ на Донбассе
На записи видно, что ракета попала точно в цель, уничтожив позицию террористов.
В комментариях поблагодарили украинских бойцов за защиту и поддержали их.
"У Кобзона аншлаг", "Побольше бы таких видео – настроение поднимает", "Красиво полетел", "Можно смотреть вечно", "Полетели лапти на родину", "Посильно, так сказать, поздравили с 23 февраля", "С огоньком", "Спасибо за отличную работу и нашу защиту", – писали в сети.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Осторожно, на видео нецензурная лексика! 18+
Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ рассказали подробности ликвидации члена вражеской ДРГ. Также они показали улики, доказывающие, что террористы "ДНР" работают на российских оккупантов.
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