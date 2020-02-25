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25 февраля • обновлено в 10:17
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ВСУ эффектно разгромили позицию террористов на Донбассе. Видео

6.5т
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На Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил ВСУ разгромили позицию российских оккупационных войск.

Об этом в Facebook сообщил украинский волонтер Роман Доник, опубликовав соответствующее видео.

"Там был АГС (автоматический гранатомет на станке. – Ред.) противника. Нарушал Минские соглашения. Нервировал холодноярцев. В прошедшем времени", – написал он.

ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

На записи видно, что ракета попала точно в цель, уничтожив позицию террористов.

В комментариях поблагодарили украинских бойцов за защиту и поддержали их.

"У Кобзона аншлаг", "Побольше бы таких видео – настроение поднимает", "Красиво полетел", "Можно смотреть вечно", "Полетели лапти на родину", "Посильно, так сказать, поздравили с 23 февраля", "С огоньком", "Спасибо за отличную работу и нашу защиту", – писали в сети.

ВСУ эффектно разгромили позицию террористов на Донбассе

Скриншот

ВСУ эффектно разгромили позицию террористов на Донбассе

Скриншот

ВСУ эффектно разгромили позицию террористов на Донбассе

Скриншот

Осторожно, на видео нецензурная лексика! 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ рассказали подробности ликвидации члена вражеской ДРГ. Также они показали улики, доказывающие, что террористы "ДНР" работают на российских оккупантов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Роман Доник
Место
Украина
Теги
Генеральный штаб ВСУ ООС
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Комментарии
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Громозека Иван
Громозека Иван
Ну да, ну да, на сепарасайтах тоже ВСУшников регулярно к праотцам отправляют!!!
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Bruse Colin
Bruse Colin
Свинной ка ца пский стэйк тамагавк
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Waix Alex
Waix Alex
Руссиш швайне! Чемодан, сапог, вокзал!
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