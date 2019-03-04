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ВСУ дали бой террористам на Донбассе: есть убитые и раненые

9.3тЧитать материал на украинском

Два террориста были уничтожены, еще один получил ранения в результате боевых действий на Донбассе в воскресенье, 3 марта.

При этом один украинский воин был ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Всего 3 марта российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, десять раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, и потратив 100 мин различных калибров.

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"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции: из минометов калибров 120 и 82 мм — в районе населенного пункта Водяное; из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Гнутово. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил", — говорится в сообщении.

Обстрелы проводились вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Хутор Вольный, около поселка Новолуганское, вблизи города Попасная, в районе населенного пункта Лобачево.

Также в воскресенье был сбит БПЛА противника типа "Орлан-10".

ВСУ дали бой террористам на Донбассе: есть убитые и раненые

Как сообщал OBOZREVATEL, войска Операции Объединенных сил в Донецкой области ликвидировали вражеский ЗиЛ, который подвозил оккупантам вооружение.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Файбер Моня
Файбер Моня
Захищая "незалежнiсть" України вiд жителiв Донбассу, майданiвський режим робить все, щоби знищити спокiй, добробут та мирне життя простих українцiв.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Иванович Юрий, сосни обрезного ))
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Файбер Моня, "захыщаючы" - напоминаю, вали - клизма ждет.
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1
Джунь Ірина
Джунь Ірина
Выздоровления Герою! Давайте, воины, радуйте нас победами! Больше!
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3
Сурко Віктор
Сурко Віктор
Слава Воїнам України!!! Продовжуйте нищити проросійських найманців!!!
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4
3
Савченко Александр
Савченко Александр
Сурко Віктор, cнайперы ДНР не стреляют на поражение. Плечо, колено, позвоночник. Лечить, платить пенсию - стоит дороже, чем похоронить. От этого и "борта" в Куев, Днепропетровск, Запорожье и Одессу. Из Украины делают страну калек...
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