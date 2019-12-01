Встречали на коленях: тело погибшего украинского защитника привезли домой. Фото

В воскресенье, 1 декабря, тело погибшего в зоне Операции Объединенных сил украинского защитника Алексея Капустяна доставили в Коломыю.

По данным WestNews, колонна проехала по улицам Заставья и Независимости поселка Гоща, и через Чудницу, Воскодавы и Тучин направилась в село Кринички.

В Коломыю доставили тело Алексея Капустяна - встречали на коленях westnews

На маршруте, по которому ехал кортеж с телом погибшего бойца, люди стояли на коленях. Более двухсот жителей села встретили украинского героя в райцентре, склонив головы.

В Коломыю доставили тело Капустяна westnews

Алексей Капустян погиб на Донбассе - Коломыя westnews

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник погиб на Донбассе 29 ноября. Ему было всего 26 лет. Капустяна убила вражеская пуля снайпера. У погибшего защитника осталась маленькая дочка.

Алексей Капустян погиб на Донбассе facebook/liliya.ragutskaya

Алексей Капустян twitter/dmitrosel007

За годы войны боец успел послужить в 2 отдельном батальоне территориальной обороны Ровенской области "Горынь", в 30-той и 24-той бригаде, 130-м отдельном разведбате. В последнее время служил по контракту в 8 отдельном батальоне 10 ОГШБр.

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