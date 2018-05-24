В Одессе напали на экс-лидера "Правого сектора": новые подробности

Поздно вечером 24 мая в Одессе с ножом напали на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора", общественного активиста Сергея Стерненко. Он получил ранение головы, сообщается на странице активиста в Facebook.

Стерненко стал обороняться и нанес нападавшему удар ножом в живот. По словам очевидцев, когда преступник оказался на земле, из его живота были видны внутренние органы. Как стало известно позже, нападавший умер на месте ЧП.

По информации очевидцев, он якобы был экс-бойцом АТО из 25-й аэромобильной бригады.

Второго нападавшего задержали поздно вечером 24 мая.

Пострадавший Стерненко провел несколько часов на операционном столе. По данным СМИ, у него серьезная травма руки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая в Одессе Стерненко выстрелили в затылок.