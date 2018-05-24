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В Одессе напали на экс-лидера "Правого сектора": новые подробности

34.3тЧитать новость на украинском

Поздно вечером 24 мая в Одессе с ножом напали на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора", общественного активиста Сергея Стерненко. Он получил ранение головы, сообщается на странице активиста в Facebook.

Стерненко стал обороняться и нанес нападавшему удар ножом в живот. По словам очевидцев, когда преступник оказался на земле, из его живота были видны внутренние органы. Как стало известно позже, нападавший умер на месте ЧП.

По информации очевидцев, он якобы был экс-бойцом АТО из 25-й аэромобильной бригады.

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Второго нападавшего задержали поздно вечером 24 мая.

Пострадавший Стерненко провел несколько часов на операционном столе. По данным СМИ, у него серьезная травма руки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая в Одессе Стерненко выстрелили в затылок.

Персона
Сергей Стерненко
Место
УкраинаОдесса
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Это кто же на кого напал? И чего это хероин с кинжалом по русскому городу ходит?
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Нахрен ваш Путин кому обосрался.Здесь своё кино,а ваш чмурик большинству украинцев интеоесен в качестве терпилы.Просто идущий паровозом у толпы дебилов.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Херои АТО напали на правосека, а виноват опять Путин ?
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