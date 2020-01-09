Успел слетать в Москву? Всплыли загадочные детали о чартере Зеленского из Омана

Пересечение маршрутов самолета Bombardier 9H-VJN, которым президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев из Омана, а также Gulfstream G650 T7-GEM, который связывают с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком, неслучайно.

Это может свидетельствовать о том, что в Маскате лидер Украины мог встречаться с московской делегацией, говорится в расследовании texty.org.ua.

"Чартерный самолет Bombardier с номером 9H-VJN прилетел в столицу Омана Маскат из Стокгольма с посадкой в ​​Москве практически одновременно с таинственным полетом самолета Медведчука, который также был в Маскате в то время, а именно 7 января вечером. Из-за этого становится очевидным, что чартер для Зеленского был заказан еще до катастрофы Boeing МАУ в Тегеране", – пишут журналисты.

Чартер Зеленского из Омана

"Однако вместо того, чтобы после известия о трагедии сразу улететь из Омана еще утром 8 января (на тот момент самолет уже был на месте и имел несколько часов на подготовку для полета), Зеленский чего-то ждал. Наша версия – он ждал встречи с кем-то, кто прилетел в Оман из Москвы на том же самолете Bombardier (9H-VJN), который затем повез Зеленского в Киев", – объясняют они свои предположения.

По словам расследователей, лишь после того, как встреча состоялась, самолет Медведчука отвез партнеров Зеленского в Москву, а вскоре в Киев полетел и сам Зеленский на том же Вombardier (9H-VJN). Кроме того, журналисты восстановили вероятную хронологию передвижения двух самолетов.

Бизнес-джет Медведчука с хвостовым номером T7-GEM прилетает в Оман из Киева (посадка в 17:21 GST, 7 января).

Бизнес-джет Bombardier с номером 9H-VJN прибывает в Оман из Москвы, возможно с делегацией для переговоров с Зеленским (посадка в 00:16 GST, 8 января). Дополнительная деталь в подтверждение этой версии: упомянутый самолет не имел заказов несколько дней, с 4 января находился в Стокгольме. Однако 7 января он летит в Москву, вероятно принимает кого-то на борт и уже через 2 часа вылетает в Оман.

Крушение самолета МАУ между 2:00 и 3:00 GST, 8 января.

Бизнес-джет Медведчука отвозит, вероятно, участников встречи с Зеленским обратно в Москву (вылет из Омана в 11:53 GST, 8 января).

Бизнес-джет Bombardier с номером 9H-VJN отвозит Зеленского в Киев (вылет из Омана в 21:03 GST, 8 января. С момента катастрофы боинга МАУ прошло около 18 часов).

Всего для проведения такой вероятной встречи Зеленского и делегации из Москвы было почти 12 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился в Киеве в 02:37 9 января. Он вернулся из Омана только спустя сутки после трагедии в Иране.

После приземления к самолету подъехал автомобиль Mercedes-Benz Vito, который направился на Банковую и через 15 минут заехал на территорию Офиса президента.

Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой специально под заказ).

Также появилась информация о загадочном борте T7-GEM, который за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.

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