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28 декабря • обновлено в 16:15
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"Постановка Кремля": всплыли скандальные факты о фанатке Путина, расцеловавшей поезд в Крыму

2.2т
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Жительница временно оккупированного Россией Крыма, которая расцеловала первый поезд на Керченском мосту, оказалась уроженкой российского Челябинска.

Об этом написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), изучив ее данные и фото в соцсетях.

Страница фанатки "русского мира" в соцсети

Страница фанатки "русского мира" в соцсети

Telegram-канал Анатолия Штефана

Александра Петрушкевич

Александра Петрушкевич

Telegram-канал Анатолия Штефана

"Упоротая ватница, которая расцеловала грязные вагоны, призналась, что с Украиной ее "ничего не связывает". В "ВКонтакте" указано, что зовут ее Александра Петрушкевич, а приехала она в Крым из Челябинской области Роисси. Очередная постановка пропагандистов Кремля", – отметил защитник Украины.

Новости
Украина приготовила ответ на поезд Путина через Крымский мост
Александра Петрушкевич

Александра Петрушкевич

Telegram-канал Анатолия Штефана

Александра Петрушкевич

Александра Петрушкевич

Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, сторонница оккупантов Петрушкевич появилась в эфире российского пропагандистского телевидения и оскорбительно высказалась об украинцах. Она заявила, что для крымчан это якобы "полный ноль" и они радуются, что ушли от Украины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Аннексия Крыма российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Комментарии
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Как? Как сцyко вы собираетесь нас пабидить если у вас офицеры ВСУ, полковники, вместо того чтобы штурмовать Москву зависают в соцсетях, нарывая несуществующие пыримоги? Парадоксы Российско-украинской вoйны, млять.
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Pavlov Dmitry, так, вони ж не "доблесні" офіцери раші, не нападають підло на сусідні країни, не ховаються за формою без знаків, за жінками-колаборантками... Ми ж не маємо "зайвої" хромосоми... Дпя вас ми дивні. А ви для нас мерзота...
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Брехня. Истерика упоротого, не более.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кабиров Айрат, ты что ли тоже исконно русский?))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ебеня вы мои ебеня...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Джонсон Саймон Ф., не плачь. Можешь из своих ебеней в Польшу переехать. Там жопомои нужны
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