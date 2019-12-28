"Постановка Кремля": всплыли скандальные факты о фанатке Путина, расцеловавшей поезд в Крыму

Жительница временно оккупированного Россией Крыма, которая расцеловала первый поезд на Керченском мосту, оказалась уроженкой российского Челябинска.
Об этом написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), изучив ее данные и фото в соцсетях.
Страница фанатки "русского мира" в соцсети
Telegram-канал Анатолия Штефана
Александра Петрушкевич
Telegram-канал Анатолия Штефана
"Упоротая ватница, которая расцеловала грязные вагоны, призналась, что с Украиной ее "ничего не связывает". В "ВКонтакте" указано, что зовут ее Александра Петрушкевич, а приехала она в Крым из Челябинской области Роисси. Очередная постановка пропагандистов Кремля", – отметил защитник Украины.
Александра Петрушкевич
Telegram-канал Анатолия Штефана
Александра Петрушкевич
Telegram-канал Анатолия Штефана
Как сообщал OBOZREVATEL, сторонница оккупантов Петрушкевич появилась в эфире российского пропагандистского телевидения и оскорбительно высказалась об украинцах. Она заявила, что для крымчан это якобы "полный ноль" и они радуются, что ушли от Украины.
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