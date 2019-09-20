Всплыли новые факты о карьере дочери Путина

Екатерина Тихонова, которую называют младшей дочерью президента России Владимира Путина, стала автором двух учебников для студентов МГУ.

Как пишут "Открытые медиа", один из разработанных ею спецкурсов почти полностью повторяет тему ее диссертации. Однако примечательно, что он был написан за пять лет до защиты научной работы. Речь идет о пособии "Спецпрактикум по теоретической и прикладной механике". Именно его соавтором указана Тихонова.

Издание рассчитано на студентов старших курсов естественно-научных факультетов МГУ. Это уже второй учебник, написанный дочерью Путина. Свой первый спецпрактикум она выпустила в 2014 году. Он назывался "Тестирование качества сближения устройства спасения космонавта с международной космической станцией".

Екатерина Тихонова "Открытые медиа"

Следует отметить, что соавтором обоих спецкурсов выступил один из научных руководителей Тихоновой при подготовке кандидатской диссертации Владимир Александров.

Как сообщал OBOZREVATEL, появление Тихоновой на федеральном канале вызвало ажиотаж в соцсетях. Россияне не исключили, что наследница Владимира Путина готовится заменить его на посту главы государства.

Также появилось видео, где глава фонда "Иннопрактика" Тихонова, защищала кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете.

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