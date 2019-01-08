''Тонут один за другим'': всплыли ''темные'' факты о смертельном крушении судна в Черном море

7 января у берегов турецкого города Самсуна потерпел крушение сухогруз Volgo-Balt 214, вышедший из российского порта Азов. На борту находилась команда из 13 человек, из них 11 украинцев и два гражданина Азербайджана.

К сожалению, 6 человек спасти не удалось, тела 4 украинцев и 2 азербайджанцев спасатели доставали из глубин Черного моря.

Подробнее о катастрофе и ее темных пятнах – в материале OBOZREVATEL.

Что произошло

Сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна Volgo-Balt 214 спасатели получили утром 7 января. Оно находилось в 80 километрах от турецкого Самсуна. Корабль вышел из порта Азова (расположен в Ростовской области на берегу рек Дон и Азовка, РФ).

Для спасательной операции привлекли самолет, вертолеты и две лодки. Живыми из воды удалось достать 7 украинцев, как сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига, они все доставлены в больницы города Самсун. Позже посол написал, что состояние моряков удовлетворительное, никакой опасности для их жизней нет.

Фото спасения украинских моряков hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

hurriyetdailynews.com

Дольше всего спасателям не удавалось найти двух азербайджанцев – капитана корабля и его старшего помощника, тело первого было обнаружено на палубе судна, зажатое между конструкциями. Второго же выловили из воды.

По данным украинского МИД, крушение корабля Volgo-Balt 214 произошло из-за сильного удара волны, вследствие чего судно не выдержало, разломалось и начало тонуть.

В катастрофе погиб самый младший член экипажа.

Позже, вечером 7 января, был опубликован список всех 13 членов экипажа. Среди них граждане Украины:

Бондик Руслан

Вязовский Ростислав

Шевчук Станислав

Крепец Дмитрий

Овдиенко Владимир

Мильниченко Павел

Геращенко Олег

Ильченко Евгений

Яценко Евгений

Скачко Денис

Будко Татьяна

Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что в местной больнице в городе Самсуне находятся Будко Татьяна, Скачко Денис, Яценко Евгений, Ильченко Евгений, Геращенко Олег, Шевчук Станислав и Мильниченко Павел.

Соответственно, по предварительной информации, погибшими являются Овдиенко Владимир, Крепец Дмитрий, Вязовский Ростислав и Бондик Руслан.

Паспорта членов экипажа oxu.az

oxu.az

oxu.az

OBOZREVATEL нашел профили в соцсетях двух погибших. Один из них - самый младший член экипажа, которому был всего 21 год. Согласно "Судовой роли" Владимир Овдиенко работал на борту електриком. Свой последний день рождения парень успел отметить всего за несколько недель до гибели.

Владимир Овдиенко Facebook Овдиенко

Судя по фото, Вова был курсантом одного из морских училищ города Одесса.

Facebook Овдиенко

Facebook Татьяна Овдиенко-Подоляк

Еще один погибший 30-летний Руслан Бодник – житель города Харьков. Судя по информации из запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте", мужчина закончил Одесскую национальную морскую академию. На затонувшем корабле был вторым помощником капитана.

Руслан Бодник "ВКонтакте" Бодника

В Харькове у Руслана осталась жена Лиана и двое маленьких детей.

Руслан и Лиана Бодник "ВКонтакте" Бодника

"ВКонтакте" Лиана Бодника

Связь корабля с Россией и ОРДЛО

По данным Министерства по вопросам временно оккупированной территории, затонувшее у берегов Турции грузовое судно до лета 2017 года ходило под российским флагом. В 2017 году корабль сменил российский флаг на знамя государства Сент-Китс и Невис на два месяца. Однако в дальнейшем оно ходило под флагом Панамы.

Более того, в украинском министерстве считают, что судно могло использоваться для контрабанды угля, которое добывается на оккупированных территориях.

"Этот российский порт в Ростовской области (Азов, – ред.) часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса к портам Турции и других стран", – уточняется на странице ведомства в Facebook.

Volgo-Balt 214 МинВОТ

МинВОТ

Volgo-Balt 214 МинВОТ

Однако в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Украина не сможет доказать, что затонувшее в Турции судно с украинскими моряками на борту, перевозило уголь, незаконно добытый на оккупированном Донбассе.

Он уверен, что оккупационная администрация Донецкой области вместе с официальной властью России просто подменяют сопроводительные документы и уголь, который добыт на оккупированной части Донбасса, на внешние рынки отправляется как уголь из Ростовской области РФ.

Георгий Тука "РБК-Украина"

"Сложность вопроса состоит в том, что угольный бассейн Донбасса территориально находится не только на территории Украины. Залежи угля частично заходят и в Ростовскую область. Поэтому химическим анализом почти невозможно доказать, что уголь, который обозначается как добытый на территории Ростовской области, на самом деле с Донбасса", – уточнил чиновник.

Как позже стало известно, по информации главного редактора журнала Black Sea News Андрея Клименко, затонувшее судно также нарушило международные и украинские законы, когда в 2014-2015 гг. заходило в порты оккупированной Керчи и Феодосии.

Facebook Клименко

"Ну сколько раз можно говорить морякам – проверяйте крымских нарушителей, потому что они тонут один за другим, потому что это суда, которых владельцам не жалко", – написал Клименко на своей странице в Facebook.