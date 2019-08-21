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"Списали еще в 2011 году": стало известно, что Россия привезла на Донбасс в гумнконвое

1.3т Читать материал на украинском

В гуманитарном конвое, который Россия отправила на Донбасс в начале августа, кроме боеприпасов и техники, были также списанные в РФ реактивные пехотные огнеметы "Шмель".

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, российская армия отказалась от них еще в 2011-м году, заменив на новые образцы "Шмель-М".

"Россия отправляет на Донбасс списанное оружие и боеприпасы, чтобы как можно дольше затянуть эту войну. В этот раз гумконвой, кроме всего прочего, доставил также огнеметы "Шмель", которые российская армия списала еще в 2011-м году. В "ДНР" нет ни техники, ни оружия с боеприпасами – ничего, чтобы вести войну. Надеюсь, это уже все поняли на Донбассе", – подчеркнул блогер.

Огнеметы "Шмель"

Огнеметы "Шмель"

Огнеметы "Шмель"

Огнеметы "Шмель"

По его словам, поставленный в "ДНР" огнемет "Шмель" разработан в российском городе Тула в 1970-ом году. Предназначен для одноразового использования. Поражает укрытые огневые точки, выводит из строя легкобронированную и автомобильную технику, уничтожает живую силу. Прицельная дальность стрельбы огнемета с диоптрическим прицелом – 200 м. Уничтожает все живое в объеме до 80 м³.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе вооружения
Персона
Макс Баринов
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса Россия - страна-агрессор Новости России
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А как это стало известно? поподробней можно? Блогеру гумконвой показали?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
дурак этот блогер...самое главное,что было в конвое это 14 списанных атомных мин,которые привязываются к выстрелу гранотомёта и как хееее-рак.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Smekalov Sergey,да походу дурак ты,хорош стрелки переводить.
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Рогулью любое дерьмо можно сливать , сожрут и добавки попросят .
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