"Все устали": известный террорист пожаловался на "тупиковую ситуацию" в "ДНР"

Один из главарей террористов Александр Ходаковский считает, что конфликт на Донбассе зашел в тупик, и в ближайшее время ситуация на востоке Украине не изменится.

Данное заявление он сделал в интервью mk.ru.

По его словам, в ближайшей перспективе ни одной из сторон не удастся изменить соотношение контролируемых территорий Донецкой области.

"Чисто политически ситуация зашла в тупик. В 2014-м люди не думали, что будет и как. Они просто выразили, как могли, свое негативное отношение к тому, что происходило в тот момент на Майдане. Сейчас все объективно устали от того, что ничего не меняется. Ни ситуация на линии фронта, ни внутренняя политика", – заявил террорист.

В то же время Ходаковский считает, что обратно в Украину, независимо от разочарованности и усталости, хотят не более 8-13% жителей оккупированных территорий.

По его мнению, Россия в полной мере выполнила условия Минских соглашений, а Украина якобы отказалась от этого.

"Отказ Украины от их реализации зафиксирован де-юре. Так что Минск умер своей смертью. Его больше нет. Другие договоренности пока не сформулированы. Жизнь начата с чистого листа", – сказал экс-главарь террористов.

Как сообщал "Обозреватель", также Ходаковский признал огромные экономические проблемы "республики".