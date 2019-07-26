Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Все пошло через ж*пу": Соколова показала, как в "ДНР" признали вину за МН17

5.4т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова поймала жителей террористической "ДНР" на признании того, что самолет Boeing над Торезом в 2014 году сбили боевики.

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она показала фрагменты комментариев участников постановочного митинга-реквиема, посвященного пятилетию трагедии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, две жительницы "ДНР" рассказывают, что видели, как самолет падал над неподконтрольной Украине территорией, и надеялись на то, что это борт ВСУ. Кроме того, одна из женщин уточнила, что в то время террористы как раз сбивали украинские воздушные судна.

Соколова отметила, что эти заявления можно использовать как показания свидетелей преступления в Гаагском трибунале.

Новости
"Плясали на костях!" В "ДНР" цинично почтили память погибших рейса МН17

Жители "ДНР"

Жители "ДНР"

Скриншот видео

"17 июля пять лет назад над Донбассом был сбит малайзийский "Боинг". Но виновные до сих пор кувыркаются на татами, забивают по 17 шайб и хвастаются еще более точными системами уничтожения пассажирских самолетов. И все отлично, чики-пики, доказательств нет. Но в "ДНР" решили скорбеть и провели очередную версию "бессмертного полка" на месте трагедии", – говорит Соколова.

"И задумка неплохая, и посыл правильный. Но "ДНР" не были бы "ДНР", если бы все не пошло через ж*пу. Мероприятие, организованное, чтобы в очередной раз убедить мир, что виноваты во всем хохлы, неожиданно превратилось в дачу свидетельских показаний вины России и "ДНР", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Роман Цимбалюк считает, что Россия и Нидерланды, вероятно, начали переговоры об урегулировании вопроса по крушению Boeing 777 в июле 2014 года путем выплат семьям погибших. Ведь страна-агрессор рискует оказаться перед необходимостью признать свое присутствие на Донбассе.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Темы
На Донбассе сбит Boeing-777 Война на Донбассе
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Тег
ДНР
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
24
16
Смешно
10
Интересно
0
Печально
77
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
цымбалюк-а если начнет выплаты то значить ее на донбассе нема.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel