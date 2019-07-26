"Все пошло через ж*пу": Соколова показала, как в "ДНР" признали вину за МН17

Украинская журналистка Янина Соколова поймала жителей террористической "ДНР" на признании того, что самолет Boeing над Торезом в 2014 году сбили боевики.

В своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" она показала фрагменты комментариев участников постановочного митинга-реквиема, посвященного пятилетию трагедии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, две жительницы "ДНР" рассказывают, что видели, как самолет падал над неподконтрольной Украине территорией, и надеялись на то, что это борт ВСУ. Кроме того, одна из женщин уточнила, что в то время террористы как раз сбивали украинские воздушные судна.

Соколова отметила, что эти заявления можно использовать как показания свидетелей преступления в Гаагском трибунале.

Жители "ДНР" Скриншот видео

"17 июля пять лет назад над Донбассом был сбит малайзийский "Боинг". Но виновные до сих пор кувыркаются на татами, забивают по 17 шайб и хвастаются еще более точными системами уничтожения пассажирских самолетов. И все отлично, чики-пики, доказательств нет. Но в "ДНР" решили скорбеть и провели очередную версию "бессмертного полка" на месте трагедии", – говорит Соколова.

"И задумка неплохая, и посыл правильный. Но "ДНР" не были бы "ДНР", если бы все не пошло через ж*пу. Мероприятие, организованное, чтобы в очередной раз убедить мир, что виноваты во всем хохлы, неожиданно превратилось в дачу свидетельских показаний вины России и "ДНР", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Роман Цимбалюк считает, что Россия и Нидерланды, вероятно, начали переговоры об урегулировании вопроса по крушению Boeing 777 в июле 2014 года путем выплат семьям погибших. Ведь страна-агрессор рискует оказаться перед необходимостью признать свое присутствие на Донбассе.

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