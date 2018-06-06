Все лицо в крови: в центре Одессы избили ученика Фрэнка Синатры

В Одессе неизвестный избил 71-летнего американского певца Билла Уоррена, который когда-то был учеником знаменитого Фрэнка Синатры.

Главное управление Национальной полиции области подтвердило УНИАН, что гражданин США подал заявление о нападении, которое произошло 5 июня около 20:00 в центре города.

По словам заявителя, у него возник конфликт с неизвестным. Тот, в свою очередь, несколько раз ударил его по лицу и руке. По данному факту открыто уголовное производство.

Отмечается, что ранее активист Юрий Дьяченко рассказывал о встрече на улице иностранца, у которого было лицо в крови.

"Подошел, спросил, что случилось. Отвечают: "Вызывай полицию". Звоню, в полиции спрашивают, нужна ли скорая медицинская помощь, уточнил: нужна. Через 25 минут приезжает "скорая", врач английским не владеет. Медики хотят увезти иностранца, тот сильно нервничает, говорит, что будет ждать полицию", – рассказал активист.

Билл Уоррен

Он опубликовал фотографию избитого. В сети идентифицировали мужчину, как певца и шоумена Билла Уоррена. Он является обладателем двух национальных премий США. Отмечается, что музыкант не значится в списках официальных гостей фестиваля Odessa Classics, который проходит с 1 по 10 июня.

Билл Уоррен на Дерибасовской

Стоит отметить, что Уоррен участвовал в октябре 2017 года в 8-м выпуске вокального шоу Х-фактор. Он пришел тогда на прослушивание к судьям.

В Украине певец живет уже несколько лет. Его привело из Калифорнии желание найти себе лучшую жену.

В том же 2017 году он выступил на одесском рынке "Привоз" в самом центре рыбного ряда. Он устроил флеш-моб под названием New York, New York, который посвятил Синатре.

Он познакомился с Синатрой в 1985 году, когда выступал в церкви. Легендарный музыкант отметил, что у них очень похожи голоса и предложил зарабатывать на жизнь так же, как и он. Синатра организовал первый концерт Уоренна.

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