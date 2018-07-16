"Всадили хорошо!" Бойцы ВСУ жестко поставили террористов на место

Террористы на Донбассе спровоцировали мощный ответный огонь украинских защитников.

Об этом сообщила волонтер и военный блогер Виктория Руденко на своей странице в Facebook. По ее информации, были ликвидированы два боевика.

"Наши работали громко и точно ночью... Ответку по опорнику всадили хорошо... У орков, по предварительным данным, два - 200-х и пять - 300-х..." - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате боевых действий на Донбассе 15 июля был ранен один украинский военный.