Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Время пошло на часы": стало известно о последствиях зверств оккупантов в Крыму

3.6тЧитать новость на украинском

Задержанный оккупантами в Крыму фигурант дела "Хизб ут-Тахрир" Узеир Абдуллаев умирает в СИЗО Симферополя, но к нему не пускают врачей.

По данным пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Марьяны Бецы, сейчас время пошло на часы. Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter.

"В СИЗО Симферополя в критическом состоянии находится незаконно задержанный Узеир Абдуллаев. Время пошло на часы. Требуем допустить украинских врачей", – написала Беца.

По словам его адвоката Николая Полозова, у Абдуллаева "тромбофлебит, осложненный сепсисом. Необходима срочная госпитализация".

Новости
"Черный четверг": оккупанты устроили облаву на крымских татар

"В РФ и Крыму сейчас выходные дни. Но Абдуллаев может погибнуть", – подчеркнул он.

Несколько позже Полозов все же отметил, что члены ОНК посетили Абдуллаева с проверкой.

Кроме того, по данным журналиста Александра Тверского, к политзаключенному даже не пропускают маму.

"Это крымский татарин Узеир Абдуллаев. В эти минуты он умирает в симферопольском СИЗО от сепсиса. В медицинской помощи ему отказывают. Никого не допускают. Даже маму", – написал Тверской.

Пользователи сети были шокированы бесчеловечностью оккупационных властей Крыма.

"А человека не спасти, если вовремя не оказать помощь. Это сепсис. О чем они думают, в СИЗО, им что, статистика по смертности нужна или план по арестованным, как в сталинские времена", – написали в сети.

"Мерзкие твари, дети подлецов", "Нелюди", – в сердцах воскликнули пользователи.

"Сепсис излечим если человека лечить. Новодворскую тоже так убили", – уточнили в сети.

Как сообщал "Обозреватель", в российском СИЗО резко ухудшилось состояние здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Александр ТверскойНиколай Полозов
Место
Украина
Объекты
крымские татарыНарушение гражданских прав в Крыму
Поделиться в Facebook

Наши блоги