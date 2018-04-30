"Время пошло на часы": стало известно о последствиях зверств оккупантов в Крыму

Задержанный оккупантами в Крыму фигурант дела "Хизб ут-Тахрир" Узеир Абдуллаев умирает в СИЗО Симферополя, но к нему не пускают врачей.

По данным пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Марьяны Бецы, сейчас время пошло на часы. Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter.

"В СИЗО Симферополя в критическом состоянии находится незаконно задержанный Узеир Абдуллаев. Время пошло на часы. Требуем допустить украинских врачей", – написала Беца.

В СІЗО Сімферополя в критичному стані знаходиться незаконно затриманий Узеір Абдуллаєв. Час пішов на години. Вимагаємо допустити укр лікарів — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 30 квітня 2018 р.

По словам его адвоката Николая Полозова, у Абдуллаева "тромбофлебит, осложненный сепсисом. Необходима срочная госпитализация".

"В РФ и Крыму сейчас выходные дни. Но Абдуллаев может погибнуть", – подчеркнул он.

Несколько позже Полозов все же отметил, что члены ОНК посетили Абдуллаева с проверкой.

Прямо сейчас в СИЗО Симферополя умирает крымский татарин Узеир Абдуллаев. У него тромбофлебит, осложнённый сепсисом. Необходима его срочная госпитализация!

В РФ и Крыму сейчас выходные дни. Но Абдуллаев может погибнуть.

Прошу максимально распространить!https://t.co/ZlsXYBNt2E pic.twitter.com/KxOnRfVWkm — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 30 квітня 2018 р.

В настоящий момент члены ОНК осуществляют посещение Узеира Абдуллаева в СИЗО Симферополя. Ждём результат их проверки. — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 30 квітня 2018 р.

Кроме того, по данным журналиста Александра Тверского, к политзаключенному даже не пропускают маму.

"Это крымский татарин Узеир Абдуллаев. В эти минуты он умирает в симферопольском СИЗО от сепсиса. В медицинской помощи ему отказывают. Никого не допускают. Даже маму", – написал Тверской.

Пользователи сети были шокированы бесчеловечностью оккупационных властей Крыма.

"А человека не спасти, если вовремя не оказать помощь. Это сепсис. О чем они думают, в СИЗО, им что, статистика по смертности нужна или план по арестованным, как в сталинские времена", – написали в сети.

"Мерзкие твари, дети подлецов", "Нелюди", – в сердцах воскликнули пользователи.

"Сепсис излечим если человека лечить. Новодворскую тоже так убили", – уточнили в сети.

Как сообщал "Обозреватель", в российском СИЗО резко ухудшилось состояние здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба.