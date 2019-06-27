Отец Гандзюк выиграл суд против скандального Кивы: в чем суть

Суд удовлетворил иск отца погибшей украинской политической и общественной деятельницы Екатерины Гандзюк Виктора к скандальному украинскому политику Ильи Киве и ООО "Голдберри" (Еспресо.TV).

Заочное решение принял Соломенский районный суд города Киева от 26 июня 2019 года, написал на своей странице в Facebook юрист Маси Найем.

Отец Гандзюк выиграл суд против Кивы

По словам Найема, суд признал недостоверной информацию, распространенную Кивой 2 октября 2018 на Еспресо.TV, а именно фразу: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета".

Юрист добавил, что юстиция обязала Киву в течение десяти календарных дней со дня вступления решения в законную силу опровергнуть недостоверную информацию, сообщив в эфире телеканала Еспресо.TV о том, что она не соответствует действительности.

Также решением предусмотрели взыскание с Киви в пользу Виктора Гандзюка судебного сбора в размере 1409,60 гривен, рассказал Найем.

решение суда Массе Наем / Facebook

"В том же эфире на 05 минуте 38 секунде И. Кива говорит дословно: "Я отвечаю за каждое сказанное свое слово". Собственно, пора", — подытожил юрист и поздравил отца Гандзюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-оперативнику Суворовского РО УМВД Херсона Сергею Торбину и четырем возможным исполнителям убийства Гандзюк изменили статью обвинения.

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