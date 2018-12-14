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Роман Доник
Роман Доник
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Враг готовит диверсии и теракты в Украине: спецы в курсе

5.2т

ОБСЕ усилило сегодня контроль за нашими позициями на земле, а в небо подняты практически все имеющиеся у них БПЛА. Контролируют возможность анонсированного боевиками наступления украинских войск, о котором истерично заявляют представители террористов. Не смотря на уверения военно-политического руководства Украины о четком соблюдении Минских договоренностей. Работа у них такая - проверять. На то она и мониторинговая миссия.

На самом же деле, все обстоит с точностью до наоборот. Истериками и лживыми заявлениями боевики формируют международное общественное мнение, скрывая собственную подготовку террористического акта на крупном предприятии в одном из мирных промышленных городов на нашей территории и террористического акта на оккупированной территории, который хотят списать на нас.

По имеющейся информации, из России привезены ударные беспилотники, на которые наносятся украинская символика.

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Вполне возможно использование химических средств или диверсия на предприятиях, где много чего токсичного.

Мы воюем с подлым и беспринципным врагом. Они знают о том, что мы знаем о готовящихся террористических актах. А мы знаем, что они знают. Но когда это останавливало слетевший с катушек путинский режим.

Просто нужно помнить, что каждую минуту идет война за независимость Украины. Война, в которой мы медленно, но уверенно побеждаем. Впервые за более чем 300 последних лет.

Враг готовит диверсии и теракты в Украине: спецы в курсе

Пусть наши военные и контрразведчики занимаются своими делами. Политики и президент своими. А мы своими. Просто делаем что должно и будь что будет. А все будет - Украина. А если хотите помочь воюющей армии - не отказывайте себе в удовольствии. Присоединяйтесь.

Спасибо всем, кто помогает.

Допомогти перемозі легко.

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Автор
Роман ДоникРоман Доник
Темы
Взрывы и теракты в УкраинеВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
терроризмтерактОБСЕВооруженные силы Украины
Источник
Источник:Facebook Романа Доника
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Комментарии на сайте не модерированы
Сустретов Пётр
Сустретов Пётр
Повылазили шестёрки Порошенко и начали нас пугать терактами для того,чтоб перенести или отменить выборы.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Попрошенко обязательно устроит очередную провокацию до 28 декабря. Он даже готов пожертвовать парой сотней нерабов.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Пигин Макс, Росія-Китай: у Пекіна з'явився шанс взяти історичний реванш ... https://glavcom.ua › Думки вголос › Віктор Каспрук Перевести эту страницу 20 мая 2018 г. - Взаємини Росії і Китаю все більше нагадують, дружню ворожнечу ... поки що незначні російські території, передано китайській стороні. ﻿Гордон: Скоро Німеччина, Японія, Фінляндія, Китай та ісламські ... https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА Перевести эту страницу 15 авг. 2018 г. - Китай не зацікавлений у сильній Росії, тому що хоче взяти під свій контроль частину російської території –...
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