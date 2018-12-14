ОБСЕ усилило сегодня контроль за нашими позициями на земле, а в небо подняты практически все имеющиеся у них БПЛА. Контролируют возможность анонсированного боевиками наступления украинских войск, о котором истерично заявляют представители террористов. Не смотря на уверения военно-политического руководства Украины о четком соблюдении Минских договоренностей. Работа у них такая - проверять. На то она и мониторинговая миссия.

На самом же деле, все обстоит с точностью до наоборот. Истериками и лживыми заявлениями боевики формируют международное общественное мнение, скрывая собственную подготовку террористического акта на крупном предприятии в одном из мирных промышленных городов на нашей территории и террористического акта на оккупированной территории, который хотят списать на нас.

По имеющейся информации, из России привезены ударные беспилотники, на которые наносятся украинская символика.

Вполне возможно использование химических средств или диверсия на предприятиях, где много чего токсичного.

Мы воюем с подлым и беспринципным врагом. Они знают о том, что мы знаем о готовящихся террористических актах. А мы знаем, что они знают. Но когда это останавливало слетевший с катушек путинский режим.

Просто нужно помнить, что каждую минуту идет война за независимость Украины. Война, в которой мы медленно, но уверенно побеждаем. Впервые за более чем 300 последних лет.

Пусть наши военные и контрразведчики занимаются своими делами. Политики и президент своими. А мы своими. Просто делаем что должно и будь что будет. А все будет - Украина. А если хотите помочь воюющей армии - не отказывайте себе в удовольствии. Присоединяйтесь.

Спасибо всем, кто помогает.

Допомогти перемозі легко.

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