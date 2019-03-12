"Возвращайся в Украину, курва!" Появились детали жестокого избиения украинца в Польше

В польской столице Варшаве жестоко избили украинца – водителя сервиса Uber.

Инцидент с нападением на 33-летнего Романа Куликова из Харькова произошел 8 марта, передают "Факты".

Пострадавший рассказал, как его избили трое пьяных поляков. При этом нападавшие оскорбляли его, требуя, чтобы он "возвращался в Украину".

"Их было шестеро: три парня и три девушки. В машине работало радио – украинская радиостанция, которую я обычно слушаю. Никто из пассажиров до сих пор не возражал. А тут началось: "Выключите эту музыку. Включите что-нибудь польское". Я ответил, что радио в машине сломано, поэтому можно слушать только одну радиостанцию – или же просто выключить музыку. Они начали рассказывать, что украинская музыка плохая и что они хотят только польскую. Я повторил, что радио сломано, но они как будто не слышали. И продолжали настаивать на своем. В результате я сказал им, мол, либо мы дальше едем спокойно, либо я их высаживаю, и они заказывают другую машину. "Нет, давайте ехать", – заявили они. А еще через 500 метров один из них заявил: "Слышишь, курва, включи то, что я тебе сказал!" Это уже было оскорбление, и я тоже не стал молчать. В результате остановился и сказал им: "Давайте на этом и закончим. Выходите", – поделился харьковчанин.

Уже после остановки поляки начали выкрикивать мне, что я украинец, а значит, в их стране я – никто.

"Приезжают сюда за хлебом, а сами так себя ведут. Возвращайся в свою Украину. А здесь веди себя потише", – передал слова нападавших Куликов.

Избитый Роман Куликов fakty.ua

Поляки начали еще больше оскорблять таксиста, а после накинулись на него и стали избивать. Девушки вроде как просили их остановиться, но сами ничего не сделали для того, чтобы им помешать, отметил пострадавший.

По словам Куликова, его избивали минут десять. Повалили на землю, стали пинать ногами.

"Я пытался заснять происходящее на камеру. Сжал телефон двумя руками и не отпускал. Они в это время продолжали наносить мне удары. В основном били по голове. Их было трое, а я один. Просил их прекратить, но не помогало. Избивая меня, они продолжали кричать что-то о том, что я украинец и здесь ни на что не имею права. Они трижды сбивали меня с ног. Я каждый раз вставал, но они снова нападали", – рассказал украинец.

Таксист отметил, что избиение происходило возле вокзала, где было людно, но никто из людей даже не вмешался.

"Я старался закрывать руками голову, но они все равно разбили мне лицо. Сейчас там много царапин и гематом. Несмотря на то, что несколько раз я чуть было не выронил телефон, мне удалось заснять избиение. Запись может служить доказательством", – добавил он.

После инцидента поляки сбежали, а Куликов вызвал полицию и поехал в больницу снимать побои. Врачи диагностировали у него множественные гематомы на голове и вывих коленного сустава.

Украинец добавил, что за два с половиной года работы в варшавском такси уже не раз слышал от польских клиентов оскорбления и пожелания "возвращаться на родину". В последнее время такое происходит все чаще.

"Здесь украинцев считают людьми второго сорта. Мне не раз давали понять, что я в этой стране никто и "должен знать свое место". Часто клиенты заводят эту тему, едва услышав мой акцент. Начинают нелицеприятно высказываться об Украине, стараются спровоцировать и, очевидно, посмотреть на мою реакцию. Говорят, что я, как и другие "приезжие украинцы", для них "обслуживающий персонал". И я слышу такое не только в такси. То же самое бывает посреди улицы или в супермаркете. Здесь тебе постоянно указывают на то, что ты – не местный. Это очень неприятно. Кстати, в травмпункте, куда я попал после избиения, тоже встретил украинцев, которых кто-то избил", – подытожил Куликов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 1 марта в Польше разбился автобус с украинцами.

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