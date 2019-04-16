"Возьмут Бердянск, Херсон, Одессу": Корчинский предостерег Украину от капитуляции перед Путиным

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что если Украина прекратит оказывать сопротивление российской агрессии, то рискует потерять все свои южные регионы.
Именно поэтому страна должна воевать с врагом до тех пор, пока не вернет свои оккупированные территории. Такую позицию Корчинский озвучил в интервью украинской журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" на "5 канале" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Дмитрий Корчинский
Скриншот видео
"Война не должна быть закончена до тех пор, пока мы не освободили своих территорий. Более того, мы не можем себе позволить. Если представить, что мы прекратили стрелять, — они сразу захватывают Бердянск, через неделю они захватят Запорожье и Херсон, через месяц в их руках будет Одесса. Они не остановятся", — предупредил Корчинский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Корчинский заявил, что Украина окончательно победит тогда, когда разрушит Россию, а не только вернет свои оккупированные территории.
Также он уверен, что Украина должна вернуть временно оккупированные Донбасс и Крым только силовым путем.
Националист считает, что кремлевская пропаганда уже сформировала у россиян образ украинца, которого нужно бояться.
Корчинский призывал устроить в России новое "смутное время". Он посоветовал повторить опыт XVII века, когда украинцам удалось одолеть Москву.
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