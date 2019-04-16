"Возьмут Бердянск, Херсон, Одессу": Корчинский предостерег Украину от капитуляции перед Путиным

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что если Украина прекратит оказывать сопротивление российской агрессии, то рискует потерять все свои южные регионы.

Именно поэтому страна должна воевать с врагом до тех пор, пока не вернет свои оккупированные территории. Такую позицию Корчинский озвучил в интервью украинской журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" на "5 канале" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Корчинский Скриншот видео

"Война не должна быть закончена до тех пор, пока мы не освободили своих территорий. Более того, мы не можем себе позволить. Если представить, что мы прекратили стрелять, — они сразу захватывают Бердянск, через неделю они захватят Запорожье и Херсон, через месяц в их руках будет Одесса. Они не остановятся", — предупредил Корчинский.

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