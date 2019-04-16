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"Возьмут Бердянск, Херсон, Одессу": Корчинский предостерег Украину от капитуляции перед Путиным

2.8тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что если Украина прекратит оказывать сопротивление российской агрессии, то рискует потерять все свои южные регионы.

Именно поэтому страна должна воевать с врагом до тех пор, пока не вернет свои оккупированные территории. Такую позицию Корчинский озвучил в интервью украинской журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву" на "5 канале" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Корчинский

Дмитрий Корчинский

Скриншот видео

"Война не должна быть закончена до тех пор, пока мы не освободили своих территорий. Более того, мы не можем себе позволить. Если представить, что мы прекратили стрелять, — они сразу захватывают Бердянск, через неделю они захватят Запорожье и Херсон, через месяц в их руках будет Одесса. Они не остановятся", — предупредил Корчинский.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Корчинский
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Если представить, что мы прекратили стрелять..." ------------------------------ После этих слов, как-то жалко будут выглядеть все попытки обозных "экспертов" обвинить Ополчение в срыве "Минска".
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CARGO 100
CARGO 100
Что он там дальше мовит? Путина на мосту повесить, что-то про Красную площадь, поссать в мавзолее ... Селюки, вы реально ему верите и хотите всраться на Красной площади возле универмага?
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CARGO 100
CARGO 100
А дурочка Соколова то, видимо, ему верит, только у неё один вопрос: "А як?" ...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это что за крендель???Он уже в окопе?????
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