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''Возможны новые жертвы": на Луганщине подорвались двое мирных жителей

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В Луганской области, в поселке Золотое-4, на противопехотной мине подорвались двое местных жителей. Трагедия произошла еще 18 октября, однако их тела до сих пор не вывезли из-за угрозы новых смертей.

Погибшими являются супруги, 1972 и 1973 годов рождения, написала на своей странице в Facebook правозащитница Янина Смелянская.

"Обе стороны вооруженного конфликта отказываются производить эвакуацию трупов. ОБСЕ в курсе. Была проведена разведка дронами, информация подтверждена", ― уточнила Смелянская.

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Она сообщила также, что местные жители готовы самостоятельно вывезти тела.

"В этом случае возможны новые жертвы", ― обратила внимание правозащитница.

Напомним, что войска ООС в сентябре 2018 отбили у террористов поселок Золотое-4, который несколько лет пребывал в серой зоне.

Как писал OBOZREVATEL, после этого террористы активизировали обстрел украинских военных, используя позиции в Золотом-5. 21 сентября защитники Украины сумели взять под контроль северо-западную окраину этого населенного пункта.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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