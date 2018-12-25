Вот-вот начнется катастрофа: эксперт забил тревогу из-за аномалии на Донбассе

В Донецкой и Луганской областях повышается уровень подземных вод, что может привести к необратимой экологической катастрофе.

Как сообщил гидрогеолог, доктор технических наук Евгений Яковлев, происходит неконтролируемое затопление шахт, например, на шахте "Юнком" вода поднимается "аномально быстро", пишут "Новости Донбасса".

"В первую очередь, это касается уровня химизма воды, проседания поверхности территорий, подтопления грунта и прочих показателей. В том числе нет информации по состоянию ртутной шахты ("2-бис") и шахте “Александр-Запад” (в оккупированной Горловке. - Ред.), которые находятся в риске затопления", — отметил он.

По словам Яковлева, вместо 800 миллионов кубических метров воды в год по обе стороны линии разграничения на Донбассе удается откачивать лишь пятую часть. Шахтные воды попадут в подземные, а они в свою очередь вытекут в бассейн реки Северский Донец, которая поставляет питьевую воду почти 90% жителям Донецкой области и 40% жителей Луганской. Дальше эти воды попадут в Кальмиус и Азовское море.

Эколог отметил, что "отравленная" вода уже идет к водозаборам подконтрольных территорий Донбасса, вода заражается в колодцах, источниках и скважинах. Это происходит из-за того, что на оккупированной территории есть шахты, которые не откачивают воду или откачивают ее неправильно. По его словам, на некоторых шахтах оккупированной территории скорость затопления достигает от 2 до 5 метров в сутки.

Как рассказал заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, российская сторона, а также члены группировок "Л/ДНР" отказываются допускать международные организации для экологического мониторинга той части Донбасса. В то же время, загрязненная вода, попав в Северский Донец, несет угрозу и Ростовской области (РФ).

Кроме того, по данным, которые привел Яковолев, на подконтрольной части Луганской области наблюдается рост острых кишечных инфекций среди детей, в 80% случаях отравлений причиной служит загрязненная вода.

"Зараженные" подземные воды вредят ландшафту, возможны техногенные землетрясения. Также они попадают в почву, а из почвы в помещения, где живут люди может проникнуть ядовитый газ — радон, который может вызвать рак легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, затопления шахты "Юнком" в Енакиево, где проводились ядерные испытания, может нанести катастрофический ущерб целому региону и акватории Азовского моря.