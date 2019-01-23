''Получил квартиру от Пашинского и воровал у Автомайдана'': всплыли скандальные факты об активисте Дзиндзе

За последние несколько лет украинцы повидали достаточно самозванцев. Как в политику, так и публичную деятельность не раз попадали случайные люди. Чаще всего они запоминались не интересными идеями или продуктивной работой, а скандалами. Этим запомнился и блогер Андрей Дзиндзя, который регулярно пытается дискредитировать OBOZREVATEL.

Не падая "ниже плинтуса", уповая на грязные методы и банальную фальсификацию, OBOZREVATEL решил пообщаться с бывшим соратником блогера, активистом "Автомайдана" Сергеем Хаджиновым, который также стал жертвой провокаций Андрея Дзиндзи.

Когда впервые познакомились с Андреем Дзиндзей?

Я знаю его еще с 2011 года, с организации “Дорожный контроль”. Мы ездили с ним по Киеву, помогали людям, которых ГАИ хотело привлечь к ответственности якобы за “пьянство за рулем”. Это была схема “развода”, чаще всего для девушек. Их останавливали, спрашивали пили ли они вчера, позавчера. Если они отвечали “да”, то от них уже требовали взятку. Мы несколько раз патрулировали город и с того времени с ним не общался до 30 ноября 2013 года, когда и был создан “Автомайдан”.

Приняли решение, что будем делать первый пробег по Киеву и на тот момент к резиденции президента Виктора Януковича, я вспомнил о Дзиндзе. Зная о “Дорожном контроле” и хорошей медийной площадке, набрал его и мы договорились встретиться. Когда приехал к нему, увидел, что он стоял в окружении нескольких людей, которые пытались побить его…

Сергей Хаджинов

Как выяснил позже, эти люди обвиняли Дзиндзю в том, что он украл деньги за ввоз автомобилей на еврономерах. Схема тогда только набирала оборотов, а он как раз начал этим заниматься. Делал он это так — деньги брал, а вот автомобили не завозил. Его хотели избить за это, а я спас.

Затем несколько дней он ездил в моей машине в рамках “Автомайдана” по Киеву. Была известная акция 1 декабря (2013 года. — Ред.) на Банковой, когда откуда-то не возьмись взялся трактор. Хотя и сам Дзиндзя обвиняет меня в том, мол я привез его туда. Трактор использовался для акций, с него и президент Порошенко выступал, и "Беркут" разгоняли.

Так вот, его водитель (Трактора. — Ред.) опознал Дзиндзю, а меня нет, так как я был не очень известным лицом. Когда нас УБОП повязал на заправке и повез себе в отдел на улице Антоновича, то меня и еще одного парня из “Свободы” отпустили, а против Дзиндзи выдвинули обвинение в организации терроризма…

Мы как “Автомайдан” инициировали акции, давили на все органы, окружали суд. Дежурили там сутками, не выпускали конвой, праздновали Новый год под окнами СИЗО чтобы его как-то подбодрить. После этого я также попал в тюрьму по обвинению в организации массовых беспорядков, мне грозило от 7 до 15 лет.

Когда я вышел, узнал странную информацию — Дзиндзя считает, что я его сдал полиции. Он эту конспирологическую теорию прощупывал. А когда он уже покинул “Автомайдан”, начал обливать всех грязью. А сейчас снова продвигает идею, мол я был агентом милиции, который его подставил.

Андрей Дзиндзя Facebook Дзиндзи

Более того, он следит за всеми шагами наших активистов. Например, два года назад у меня конфликт с застройщиками ресторана “Аргентина Гриль” на улице Петра Сагайдачного, когда в историческое здание 18 века начали вбивать сваи и делать летнюю площадку. Я проходил мимо, увидел это и начал срывать пленки, плакаты, забор и вызвал полицию.

На место приехал адвокат застройщика и начал обвинять меня в нецензурной брани, хотя я действительно был возбужден. Дзиндзя на следующий день узнал о конфликте, взял интервью у адвоката и начал меня обвинять в том, что я в пьяном состоянии избил адвоката. Эту информацию начал публиковать массово в интернете.

В чем проявился ваш конфликт?

Во-первых, конфликта не было как такового. Мы Дзиндзю попросили выйти из “Автомайдана” в феврале-марте 2014 года после внутренних и не очень приятных ситуаций. Он был обвинен в воровстве денег. Мы собирали разными способами средства на восстановление автомобилей, после того как их били титушки, полиция или они “внезапно” сгорали. Люди стояли прямо с коробками у Дома профсоюзов и все желающие могли сделать пожертвования.

Андрей Дзиндзя очень заинтерисовался процессом сбора денег. Между ним и активистами постоянно возникали конфликты, доходило вплоть до мордобоя. Не хотел бы вспоминать людей, которые в этом участвовали, ведь с ними нет связи.

Одна из первых акций "Автомайдана"

После этих случаев и шизофренических обвинений, мол деньги собираются не так и он хочет сам собирать — мы его попросили выйти и никогда не возвращаться, что он собственно и сделал. Не поднимали шум, но Андрей через какое-то время начал мстить. Где только мог, он писал мол “Автомайдан” плохой, а правильный только тот, который он сам же и организовал. Хотя это все неправда. Где только может он льет грязь на тех, с кем был во время “Революции Достоинства”.

Есть ли сейчас диалог между вами?

Андрей Дзиндзя написал заявление, мол я напал и побил его. Тем более он имеет корочку журналиста. В отношении меня возбуждено уголовное дело и на фоне ситуации с “яйцами Барны”, у меня еще есть “избиение журналиста”.

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Во время акции 17 октября 2017 года я увидел как Андрей Дзиндзя крадется за мной и снимает камерой. Мне это очень не понравилось и я рефлекторно хотел ударить его, но так никуда и не попал. Это не помешало Дзиндзе написать заявление, мол я его избил. Полиция еще обвиняет меня в том, что препятствовал журналистской работе.

Андрей Дзиндзя "на охоте" в Верховной Раде Facebook/Олег Федонюк

Мои адвокаты запросили у него показать аккредитацию, оказалось, что это какое-то сельскохозяйственное издание, которое уже не работает. Он прикрывается им, ходит возле Верховной Рады, снимает на камеру переписки людей, затем выкладывает их в интернет. Вот у него стиль такой пакостный. Поэтому мы с ним не общаемся и не встречаемся, а скорей всего увидимся в суде.

А кому подконтролен Дзиндзя?

Насколько я знаю по неофициальным источникам, Дзиндзя на зарплате у семьи Сергея Пашинского (Народный депутат, глава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. — Ред.). Он получает деньги за свою работу, говорят, что даже и квартиру ему подарили. Он просто выполняет политические заказы по "мочилову" неугодных для Сергея Пашинского людей. Надеюсь, что Пашинский меня не заказывал, а Дзиндзя делает это от души, ибо он ид*от.

А так вообще он нападает на тех, кому показывает ему пальцем Сергей Пашинский. На этом он кормится. Ему экслюзивно “сливают” информацию из полиции, так как Аваков (министр внутренних дел Арсен Аваков. — Ред.) помогает. Данные следственных действий или закрытые источники — ему это присылают. Он сразу же это выдает в своем Facebook, за это и живет.

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