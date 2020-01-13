Воровали на строительстве казарм: чиновников Минобороны уличили в громких махинациях

В Министерстве обороны Украины взялись за проверку строительства объектов жилищно-казарменного фонда на наличие фактов коррупционных и других нарушений, а также ненадлежащего исполнения служебных обязанностей чиновниками, привлеченными к этой работе.

В частности, из 184 казарм улучшенной планировки, которые должны были построить и ввести в эксплуатацию в течение 2017-2019 годов, по имеющимся на конец прошлого года данным, было возведено только 82, остальные оказались недостроенные. О подробностях расследования сообщается на официальном веб-сайте ведомства.

"Проведенный предварительный анализ дает основания утверждать, что во время строительства упомянутых жилых комплексов могли иметь место различные коррупционные схемы и злоупотребления со стороны должностных лиц, в том числе в сфере публичных закупок", – отмечается в информации.

Должностных лиц Минобороны уличили в махинациях на строительстве казарм

Речь идет о нарушении законодательства в части, касающейся незаконного определения победителями торгов организаций, чьи ценовые предложения не отвечали требованиям. Также чиновники искусственного создавали предпосылки к заключению договоров с подрядными организациями, которые не были достаточно обеспечены техникой и персоналом, то есть не имели возможности осуществлять строительство.

Также были установлены факты необоснованного увеличения ожидаемой стоимости закупок и строительства, необоснованного расторжения договоров, перенос сроков выполнения работ на 2019 и 2020 годы, что привело к увеличению стоимости строительства в целом.

"Материалы предварительной проверки позволяют сделать вывод, что рядом должностных лиц осуществлялись противоправные действия с целью получения из государственного бюджета Украины средств в размерах, которые не соответствовали фактическим потребностям на строительство", – сообщили в Минобороны.

Средства чиновники Минобороны перечисляли на счета подрядных организаций в виде оплаты за работы, которые не выполнялись.

В таких действиях усматривается наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного Кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Отмечается, что по многим объектам уже идут досудебные расследования.

Как писал OBOZREVATEL, в Генеральной прокуратуре Украины сообщили подробности расследования дела о закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов для нужд ВСУ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал